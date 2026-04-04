Perde la fede nuziale a Bologna, polizia la ritrova nel giorno del suo ventesimo anniversario

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Una fede nuziale smarrita è stata riconsegnata ai legittimi proprietari dalla Polizia di Stato proprio nel giorno del loro 20° anniversario di matrimonio. L’episodio, avvenuto a Bologna giovedì 2 aprile, ha visto coinvolta una coppia che aveva perso l’anello il giorno precedente. La restituzione è stata resa possibile grazie all’intervento di una cittadina e agli accertamenti degli agenti.

Il ritrovamento e la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una passante ha trovato per strada una fede nuziale il 1° aprile. L’anello, recante all’interno la data delle nozze “02.04.2006” e il nome della sposa “Luisa”, è stato consegnato dalla cittadina presso gli Uffici del Commissariato Due Torri San Francesco di Bologna.

Le indagini della Polizia

Gli agenti del Commissariato, dopo aver ricevuto l’oggetto smarrito, hanno avviato immediatamente gli accertamenti per risalire ai proprietari. Grazie alle informazioni incise sull’anello, il personale è riuscito in poche ore a individuare la coppia che aveva contratto matrimonio nella data riportata sulla fede. I coniugi sono stati quindi contattati dagli agenti.

La riconsegna nel giorno dell’anniversario

Il marito, che aveva perso la fede proprio il giorno prima, ha accolto con grande sollievo la notizia del ritrovamento. La riconsegna dell’anello è avvenuta il 2 aprile, data che coincideva con il 20° anniversario di matrimonio della coppia. I coniugi si sono recati presso il Commissariato Due Torri San Francesco, dove hanno potuto riabbracciare il simbolo del loro legame e ringraziare più volte gli agenti per il gesto.

Un anniversario indimenticabile

La coppia, visibilmente emozionata, ha voluto immortalare il momento scattando una foto ricordo insieme agli agenti che hanno reso possibile il lieto fine. La riconsegna della fede nuziale ha trasformato un anniversario che rischiava di essere segnato dalla perdita in una giornata ancora più speciale. L’episodio, avvenuto a Bologna, è stato salutato come un esempio di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

IPA