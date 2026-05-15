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Due persone sono state arrestate per rapina aggravata, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale dopo un episodio avvenuto in un supermercato del centro cittadino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un uomo di 34 anni e una donna di 27 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine a seguito di una violenta aggressione ai danni del responsabile del grande magazzino, avvenuta durante un tentativo di furto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il personale della Squadra Volante è stato chiamato a intervenire in un supermercato situato nel centro cittadino di Taranto. La segnalazione riguardava una rapina compiuta da una coppia che, secondo le testimonianze raccolte, era stata sorpresa a sottrarre merce dagli scaffali.

L’aggressione al responsabile del supermercato

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il responsabile del supermercato con una vistosa ferita alla mano. L’uomo ha riferito che il 34enne, scoperto mentre rubava insieme alla compagna, avrebbe reagito con violenza. In particolare, avrebbe impugnato un coltello e tentato di colpire il responsabile al volto e al torace. Solo la prontezza della vittima nell’evitare i colpi ha impedito conseguenze più gravi.

La fuga e il rintraccio della coppia

Dopo l’aggressione, i due presunti responsabili sono riusciti a fuggire, dileguandosi nelle vie adiacenti al supermercato. Gli agenti, grazie anche alle immagini di videosorveglianza interna, hanno raccolto elementi utili per identificare e rintracciare la coppia. Le ricerche si sono concentrate nella zona circostante, fino a quando i poliziotti hanno individuato i sospetti in via Cesare Battisti.

La reazione violenta e l’arresto

Al momento del fermo, il 34enne ha opposto una violenta resistenza nei confronti degli agenti. Solo dopo alcuni minuti di tensione, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio. Durante la perquisizione, nello zaino dell’uomo sono stati trovati parte della refurtiva e un coltello con una lama di otto centimetri, che è stato sequestrato.

Le misure adottate e le conseguenze

Una volta completate le procedure di rito, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. I due sono stati arrestati e accompagnati presso la casa Circondariale del Capoluogo. L’uomo, di nazionalità bengalese e risultato irregolare sul territorio, e la sua complice, residente in provincia di Bari, sono stati destinatari di un provvedimento di divieto di ritorno nel capoluogo jonico, emesso dal Questore di Taranto.

IPA