Due arresti eseguiti a Verbania e 5 mila euro sequestrati. Nella notte di lunedì, una coppia è stata fermata per spaccio di sostanze stupefacenti dopo un inseguimento.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo intorno alle 2 di notte quando una Volante ha intimato l’alt a un’autovettura con a bordo un uomo e una donna. Il veicolo non ha arrestato la sua corsa, ma si è dato alla fuga, gettando dal finestrino due involucri contenenti sostanze stupefacenti. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato fermato, permettendo agli agenti di procedere al controllo degli occupanti.

Identificazione dei sospetti

A bordo del mezzo, gli agenti hanno immediatamente riconosciuto e identificato i due soggetti, noti per avere precedenti specifici per spaccio. L’uomo, di 46 anni, residente a Verbania, era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per un precedente arresto per spaccio. La donna, di 35 anni, anch’essa residente a Verbania, aveva precedenti simili.

Recupero della droga e ulteriori scoperte

I due hanno negato di essersi disfatti della sostanza, ma la stessa è stata recuperata immediatamente dagli agenti e sequestrata. Inoltre, il conducente presentava sintomi compatibili con la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma si è rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti, venendo denunciato per il reato previsto all’art. 187 cds (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). L’uomo era alla guida dell’autovettura sprovvisto di patente e per questo è stato anche sanzionato amministrativamente.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo effettuando una perquisizione personale estesa al mezzo e al domicilio. L’uomo è stato trovato in possesso di una somma di denaro di circa 1200 euro e presso il suo domicilio, condiviso con la donna, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di ulteriori 4200 euro, nonché altra sostanza stupefacente (circa 20 grammi di hashish).

Conseguenze legali

I due sono stati arrestati in concorso per spaccio di sostanze stupefacenti e, sentita l’Autorità Giudiziaria, sono stati disposti gli arresti domiciliari a disposizione dell’AG procedente. Nella giornata di ieri, all’esito del giudizio direttissimo, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e la donna all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

