Due denunce per furto aggravato, possesso illegale di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di attrezzi adatti allo scasso e appropriazione indebita: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio presso l’area di servizio Lario Est sull’autostrada A9. Una coppia, composta da un uomo di 47 anni originario di Bergamo e una donna di 40 anni di Ponte Chiasso, è stata fermata e denunciata in stato di libertà.

Arrestata una coppia

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una volante è stata inviata dalla centrale operativa presso l’area di servizio Lario Est, sull’autostrada A9, per supportare un equipaggio della Polizia Stradale di Como che aveva appena fermato una coppia sospettata di furto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la coppia – lui bergamasco di 47 anni con precedenti penali, lei comasca di Ponte Chiasso di 40 anni con alcuni precedenti di polizia – è stata notata da un dipendente dell’autogrill mentre si alternava tra i bagni e le scaffalature della merce esposta. Il dipendente ha osservato il 47enne prelevare una confezione di gel e nasconderla nella giacca, avvisando immediatamente la pattuglia della Stradale presente nel piazzale antistante.

La perquisizione e il ritrovamento degli oggetti

Gli agenti giunti sul posto hanno proceduto a una perquisizione personale dei due e dell’autovettura con cui erano arrivati. Addosso all’uomo è stata trovata la confezione di gel appena sottratta, mentre all’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi oggetti: una mazza da baseball, un grosso martello e un bastone – ritenuti strumenti atti ad offendere – oltre a un cacciavite, un mini trapano/avvitatore e un lungo punteruolo appuntito, considerati attrezzi idonei allo scasso.

La coppia è stata condotta in Questura dove è stata identificata. Entrambi sono stati denunciati, ciascuno in base alle proprie responsabilità, per furto aggravato, possesso illegale di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di attrezzi adatti allo scasso. In particolare, la donna di Ponte Chiasso è risultata coinvolta anche in un ulteriore episodio di appropriazione indebita.

La scoperta dell’appropriazione indebita

Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno svolto indagini sulla proprietà dell’auto utilizzata dalla coppia. È emerso che il veicolo era stato oggetto di una denuncia per appropriazione indebita: un 35enne di Brugherio (MB) aveva sporto querela dopo aver prestato l’auto alla 40enne comasca, che non gliel’aveva mai restituita. Per questo motivo, la donna è stata deferita anche per questo reato.

La Divisione Anticrimine della Questura di Como sta valutando l’adozione di efficaci provvedimenti amministrativi nei confronti della coppia, che potrebbero essere notificati nei prossimi giorni.

