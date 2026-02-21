Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 15 giorni dell’attività di un B&B di Parma, dopo che una coppia di ospiti ha scoperto microcamere nascoste all’interno della struttura. La misura è stata adottata per gravi violazioni della privacy, come reso noto dalla Questura.

La scoperta delle microcamere

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel mese di dicembre scorso, quando una coppia, ospite di un B&B situato nel capoluogo emiliano, ha notato qualcosa di insolito nel bagno dell’appartamento. I due hanno individuato un micro foro, al cui interno era stata installata una microcamera puntata direttamente verso il box doccia. La scoperta ha immediatamente destato preoccupazione nei clienti, che hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

L’indagine e le ulteriori scoperte

La coppia ha formalizzato una querela per il reato di interferenza illecita della vita privata. Gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi avviato una serie di approfondimenti investigativi. Nel corso delle verifiche, è emersa la presenza di un’ulteriore telecamera nascosta, questa volta all’interno della camera da letto della struttura ricettiva. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Divisione Polizia Amministrativa, che ha raccolto tutti gli elementi necessari, con il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, per ricostruire la dinamica dei fatti.

La decisione della Questura

Alla luce delle risultanze investigative, il Questore della Provincia di Parma ha adottato un provvedimento di sospensione dell’attività ricettiva del B&B, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). La sospensione, della durata di 15 giorni, è stata disposta a partire dal 18 febbraio scorso. Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la privacy e la sicurezza degli ospiti, in quanto le apparecchiature di ripresa erano state occultate in modo da non essere individuate facilmente e utilizzate per finalità diverse da quelle di sicurezza.

Le motivazioni della sospensione

Secondo quanto riferito dalla Questura, la sospensione dell’attività si è resa indispensabile indipendentemente dalla responsabilità personale dell’esercente, che sarà accertata dall’Autorità Giudiziaria. La presenza delle microcamere, infatti, ha rappresentato una grave violazione della privacy degli ospiti, con sistemi di occultamento predisposti sia nel bagno che nella camera da letto. Tali condotte sono state ritenute pericolose per l’ordine pubblico, la moralità, il buoncostume e la sicurezza dei cittadini.

Abuso dell’autorizzazione e pericolo per la collettività

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato un abuso dell’autorizzazione SCIA da parte del titolare della struttura. Questo elemento ha rafforzato le motivazioni cautelari alla base della sospensione della licenza.

