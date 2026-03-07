Coppia trovata con cocaina e strumenti per il confezionamento per lo spaccio a Cesena, il provvedimento
Due coniugi arrestati tra Cesena e Bertinoro per detenzione e spaccio di droga: sequestrati 80 grammi di cocaina e contanti.
Due arresti con sequestro di 80 grammi di cocaina, questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri tra Cesena e Bertinoro. Una coppia di coniugi, lui 31enne e lei 36enne, è stata fermata e trovata in possesso di sostanze stupefacenti nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.
- Operazione antidroga tra Cesena e Bertinoro
- Il controllo e la scoperta della droga
- Perquisizione domiciliare a Faenza
- Convalida dell'arresto e provvedimenti del giudice
Operazione antidroga tra Cesena e Bertinoro
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa si è svolta nei giorni scorsi quando i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesena hanno individuato un’autovettura segnalata come mezzo utilizzato da soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il veicolo, in uso a una coppia di coniugi, è stato intercettato a confine tra Cesena e il vicino comune di Bertinoro.
Il controllo e la scoperta della droga
Durante il controllo la donna, seduta sul lato passeggero, è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina nascosti insieme a un bilancino di precisione.
Il ritrovamento ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, estendendo la perquisizione anche all’abitazione della coppia, situata nel comune di Faenza.
Perquisizione domiciliare a Faenza
Nell’appartamento di Faenza sono stati rinvenuti ulteriori 70 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre a 100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, e due telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato dai militari.
La coppia è stata accompagnata negli uffici della Compagnia di Cesena per le formalità di rito e dichiarata in arresto. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Ravenna i due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida.
Convalida dell’arresto e provvedimenti del giudice
Nel corso dell’udienza il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena e l’obbligo di presentazione giornaliera al Comando Stazione Carabinieri competente. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.