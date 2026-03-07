Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti con sequestro di 80 grammi di cocaina, questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri tra Cesena e Bertinoro. Una coppia di coniugi, lui 31enne e lei 36enne, è stata fermata e trovata in possesso di sostanze stupefacenti nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Operazione antidroga tra Cesena e Bertinoro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa si è svolta nei giorni scorsi quando i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesena hanno individuato un’autovettura segnalata come mezzo utilizzato da soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il veicolo, in uso a una coppia di coniugi, è stato intercettato a confine tra Cesena e il vicino comune di Bertinoro.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante il controllo la donna, seduta sul lato passeggero, è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina nascosti insieme a un bilancino di precisione.

Il ritrovamento ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, estendendo la perquisizione anche all’abitazione della coppia, situata nel comune di Faenza.

Perquisizione domiciliare a Faenza

Nell’appartamento di Faenza sono stati rinvenuti ulteriori 70 grammi della stessa sostanza stupefacente, oltre a 100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, e due telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato dai militari.

La coppia è stata accompagnata negli uffici della Compagnia di Cesena per le formalità di rito e dichiarata in arresto. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Ravenna i due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida.

Convalida dell’arresto e provvedimenti del giudice

Nel corso dell’udienza il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena e l’obbligo di presentazione giornaliera al Comando Stazione Carabinieri competente. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

L’ultimo intervento si è concluso con la convalida dell’arresto presso il Tribunale di Ravenna.

