Un uomo e una donna sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione nella serata di venerdì 13 febbraio 2026. I soggetti, di origine tunisina, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Mantova. I due sono stati trovati in possesso di cocaina, denaro contante e numerosi beni di valore di dubbia provenienza a seguito di un controllo di polizia.

Due arresti a Mantova

L’operazione si è svolta a Mantova durante un servizio di controllo del territorio. Gli agenti della volante hanno notato nei pressi di un’abitazione un individuo già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti e a reati contro il patrimonio.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha mostrato segni di agitazione e insofferenza, attirando così l’attenzione degli operatori.

Perquisizione e resistenza all’ingresso

Gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. Durante la perquisizione dell’abitazione la sorella dell’uomo, già presente nell’appartamento, ha tentato di ostacolare l’ingresso dei poliziotti, opponendo resistenza. Nonostante ciò, gli operatori sono riusciti a entrare e a effettuare la perquisizione.

Nel corso della perquisizione, nel bagno sono stati rinvenuti 19 involucri già confezionati e termosaldati contenenti cocaina. Secondo le stime degli investigatori la vendita di questa sostanza avrebbe potuto fruttare oltre 2.500 euro.

In camera da letto, invece, la donna ha tentato di nascondere 3.565 euro in contanti ma è stata notata dagli agenti. Oltre a ciò, sono stati trovati 12 telefoni cellulari e numerosi capi di abbigliamento e prodotti cosmetici di marca, ancora provvisti di etichetta e codice a barre per un valore complessivo di circa 5.250 euro. I due non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza di questi beni, il cui valore risultava sproporzionato rispetto al loro reddito.

Al termine degli accertamenti i due fratelli sono stati condotti presso la casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Mantova.

