Due pregiudicati della provincia di Napoli sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord per truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani di Grosseto. Gli arresti sono avvenuti dopo che i due sono stati trovati in possesso di monili in oro e denaro, risultati essere il bottino del raggiro.

Il controllo e la scoperta del bottino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante un servizio di vigilanza sulle autostrade di competenza della Polizia Stradale di Caserta Nord. Gli agenti hanno notato una Ford Puma con due persone a bordo che, per il loro comportamento sospetto, sono stati fermati all’interno dell’area di servizio Teano Ovest sull’Autostrada A1.

Durante la perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto numerosi monili in oro – tra cui orologi, collane, anelli e monete – custoditi in un barattolo, oltre a 790 euro in contanti. I due fermati non hanno saputo giustificare il possesso di questi beni.

Il collegamento con la truffa a Grosseto

Nel frattempo, è arrivata una segnalazione dalla Polizia Municipale di Grosseto riguardante proprio quel veicolo, sospettato di essere stato utilizzato per una truffa ai danni di una coppia di anziani residenti nella città toscana. Gli agenti hanno quindi accompagnato i due presso gli uffici della Sottosezione Polstrada di Caserta Nord, dove, grazie a una collaborazione con la Polizia Municipale di Grosseto, hanno potuto accertare che i preziosi e il denaro erano il provento dell’evento criminoso.

Il modus operandi della truffa

L’indagine ha permesso di ricostruire il collaudato stratagemma utilizzato dai malviventi: una telefonata da parte di un presunto familiare in difficoltà, che segnalava gravi problemi economici e chiedeva alle vittime di preparare denaro e oro da consegnare a un finto addetto delle poste. Gli anziani, mossi dal desiderio di aiutare i propri cari, hanno consegnato 790,00 euro e tutti i loro oggetti in oro al complice che si è presentato alla loro abitazione pochi minuti dopo la chiamata.

Il sequestro e le misure cautelari

Il valore complessivo degli oggetti preziosi sequestrati supera i 15.000 euro. Tutti i beni e il denaro sono stati posti sotto sequestro in attesa di essere restituiti alle vittime. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura degli arresti domiciliari per uno degli indagati e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per l’altro.

