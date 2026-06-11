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È di cinque persone arrestate il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri di Molfetta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani. I soggetti, tutti originari di Corato, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emessa in seguito a gravi indizi di colpevolezza per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. I fatti contestati risalgono al 21 maggio 2026 e si sono verificati proprio a Corato.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha richiesto e ottenuto dal giudice un provvedimento restrittivo nei confronti di cinque persone di Corato. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi significativi a carico degli indagati, accusati di aver agito in concorso tra loro e con due minori, uno dei quali non imputabile perché infraquattordicenne.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe messo in atto una rapina aggravata ai danni di una vittima, colpita ripetutamente con mazze da baseball su diverse parti del corpo. La violenza esercitata ha permesso agli aggressori di impossessarsi della valigia della persona offesa, contenente effetti personali e documenti di riconoscimento. L’azione sarebbe stata aggravata dalla presenza di più persone riunite, dall’uso di armi e dal coinvolgimento di minori.

L’esecuzione delle misure cautelari

Il provvedimento cautelare è stato notificato al primo degli indagati presso la casa circondariale di Trani, dove si trovava già detenuto per altra causa. Gli altri quattro coindagati hanno invece ricevuto la notifica presso i rispettivi domicili nel Comune di Corato. L’operazione si è svolta nella mattinata odierna e ha visto impegnati i militari della Compagnia Carabinieri di Molfetta.

Durante le perquisizioni domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto nell’abitazione di uno degli indagati 24 gr. di cocaina già suddivisa in dosi, 15 gr. di hashish e materiale per il confezionamento. Per questo motivo, la persona è stata anche arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ritrovamento conferma la meticolosità dell’operazione e l’attenzione degli investigatori nel corso delle attività di controllo.

IPA