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Cordata di alpinisti colpita da una scarica di sassi sul Monte Bianco, un ferito: le immagini dei soccorsi

Alpinisti colpiti da sassi sul Monte Bianco: un ferito trasferito all'ospedale, condizioni non gravi.

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Una cordata di alpinisti, impegnata nella salita sul Grand Pilier d’Angle, nel massiccio del Monte Bianco, è stata messa in salvo del soccorso alpino valdostano, dopo essere stata colpita da una scarica di sassi. Uno di loro è rimasto ferito ed è stato trasferito all’ospedale Parini di Aosta. Le sue condizioni non sono gravi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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