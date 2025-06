Cordenons, minaccia il figlio con un coltello e poi lo usa come scudo umano mentre picchia i poliziotti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e due minori messi in salvo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Cordenons. Nelle prime ore del mattino del 6 giugno, un uomo di origine colombiana è stato arrestato per una brutale aggressione all’interno di una struttura ricettiva. L’intervento è stato reso necessario per tutelare l’incolumità dei minori coinvolti.

Intervento tempestivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato a seguito di una segnalazione per una lite domestica con minori coinvolti. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pordenone sono giunti immediatamente sul posto, trovandosi di fronte a una situazione di altissimo rischio. L’uomo, in grave stato di alterazione, minacciava il figlio con un coltello e opponeva violenta resistenza, lanciandosi contro i poliziotti con fendenti e tentando di utilizzare il minore come scudo umano.

Uso del taser e arresto

Nonostante l’aggressività dell’individuo, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a fermare il soggetto tramite l’utilizzo del taser. Successivamente, grazie all’ausilio dei Carabinieri della radiomobile di Pordenone e dello spray al peperoncino, sono riusciti a sottrarre il minore al pericolo imminente e ad arrestare l’aggressore per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e sequestro di persona a scopo di coazione.

Scoperta di stupefacenti e test tossicologici

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti stupefacenti e, presso il pronto soccorso, i test tossicologici hanno rilevato la positività alla cocaina dell’uomo, della compagna e dei due figli minori. Tre agenti della Polizia di Stato e due Carabinieri hanno riportato lesioni e sono stati sottoposti a cure mediche con prognosi fino a 10 giorni.

