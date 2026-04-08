Corea del Nord lancia missili balistici verso il Giappone, resta alta la tensione tra Kim Jong-un e Seul

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La Corea del Nord torna a innalzare la tensione in Estremo Oriente. Nella mattina di martedì sono stati lanciati diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, in quello che è il secondo test militare in due giorni. L’obiettivo è sempre lo stesso: esercitare pressione sui satelliti degli Stati Uniti nella regione, Corea del Sud in primis, di concerto con Russia e Cina, che tengono letteralmente in vita il regime di Kim Jong-un. Lo Stato Maggiore congiunto sudcoreano ha riferito che i vettori sono stati lanciati dalla zona costiera orientale di Wonsan e hanno percorso circa 240 chilometri.

Il senso dei test missilistici della Corea del Nord

La mossa nordcoreana è l’ennesimo messaggio rivolto al grande rivale del Sud: non vogliamo un rilancio delle relazioni, tantomeno l’unificazione della penisola.

La promozione del dialogo da parte di Seul è stata innescata dai patron statunitensi, intenzionati a stemperare le tensioni in più quadranti del pianeta possibile, frattanto che sono invischiati nei conflitti mediorientale e ucraino.

ANSA

Già martedì le forze sudcoreane, mobilitate in regime di massima allerta come da prassi, avevano segnalato un’altra esercitazione balistica nei pressi di Pyongyang, che però sarebbe fallita nelle fasi di lancio.

Per fugare ogni possibile dubbio, il viceministro degli Esteri nordcoreano Jang Kum-chol ha definito la Corea del Sud il “nemico più ostile”, bollandola come “illusa” se pensa a un potenziale disgelo.

Il riferimento è alle recenti dichiarazioni di Kim Yo-jong, sorella del leader Kim Jong-un, che aveva elogiato il presidente sudcoreano Lee Jae Myung per alcune prese di posizione, pur minacciando ritorsioni in caso di nuove presunte incursioni con droni civili.

La corsa nucleare e missilistica di Kim Jong-un

Il regime nordcoreano continua inoltre la propria corsa nucleare in ottica anti-americana e per aumentare il proprio peso geopolitico nella contesa tra le grandi potenze, proseguendo nel solco del fallimento del dialogo tra Kim Jong-un e Donald Trump inaugurato nel 2019.

A inizio settimana, i media nordcoreani avevano riferito che il leader dittatore ha supervisionato il test di un motore a combustibile solido di nuova generazione, definito “un progresso significativo per le capacità strategiche del Paese”.

Secondo l’intelligence sudcoreana, il test potrebbe essere connesso allo sviluppo di un missile balistico intercontinentale più potente in grado di trasportare più testate nucleari. Tuttavia sembra che Pyongyang non abbia ancora pienamente acquisito le tecnologie necessarie per sistemi di questo tipo.

Corea del Nord agente di Russia e Cina in chiave anti-Usa

Per comprendere appieno le azioni nordcoreane, è bene ribadire lo schema geopolitico che inquadra la piccola dittatura asiatica. Dopo la Guerra di Corea di metà Novecento, la divisione della penisola in due Stati lungo il 38° parallelo fu il risultato di uno stallo concertato da Usa e Unione Sovietica.

Il Sud diventò satellite degli Stati Uniti, mentre il Nord rappresentò la garanzia fisica di cuscinetto per impedire un ingresso di truppe americane in territorio russo e cinese. Ancora oggi, che i rapporti di forza tra Pechino e Mosca si sono invertiti, la Corea della dinastia Kim assolve al medesimo compito.

Sono dunque Cina e Russia a tenere in vita il piccolo Paese, anche per quanto riguarda fattori primari come riscaldamento e illuminazione. La Repubblica Popolare, in particolare, garantisce la sopravvivenza del regime di Kim Jong-un anche attraverso la tecnologia e la partecipazione alla sicurezza nazionale con truppe mandarine di pattuglia al confine e nelle zone interne.

In cambio, per così dire, le due potenze eurasiatiche armano la Corea del Nord contro la catena di isole che nell’Indopacifico impediscono alla Cina di proiettarsi in mare e inibiscono l’azione russa nelle acque orientali.

Come accenntato, Pyongyang possiede inoltre un ulteriore deterrente: l’arma nucleare. Proprio Cina e Russia hanno aiutato il regime nordcoreano a sviluppare la Bomba e a dotarsi di piattaforme di lancio missilistiche. Il Paese non ha però capacità di risposta atomica, cioè non è in grado di montare su vettori e mezzi le armi nucleari che possiede.

Questo calcolo è fondamentale per Pechino e Mosca, ma anche per Washington. Perché va bene la deterrenza, ma se la Corea del Nord dovesse dotarsi dell’ordigno massimo diventerebbe di colpo inattaccabile.