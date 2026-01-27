Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone, cos'ha in mente Kim Jong-un

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La Corea del Nord torna ad accendere le tensioni in Estremo Oriente. Secondo il ministero della Difesa giapponese e le Forze armate sudcoreane, il regime di Kim Jong-un ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone. Dopo qualche minuto Toyko ha confermato l’ammaraggio dei vettori, il che suggerisce l’utilizzo di missili balistici a corto raggio. Il secondo lancio è avvenuto alle 16:05 locali (le 8:05 in Italia).

L’ennesimo lancio di missili da parte della Corea del Nord

La Guardia Costiera giapponese ha affermato che entrambi missili sono caduti in mare circa quattro minuti dopo il rilevamento del lancio.

L’ammaraggio di entrambi i vettori è avvenuto in acque al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, che si estende per 200 miglia nautiche (370 chilometri) dalla sua costa.

La mossa di Pyonyang è giunta proprio mentre il funzionario del Pentagono Elbridge Colby concludeva una visita di tre giorni in Corea del Sud.

Secondo episodio del 2026: il precedente del 4 gennaio

Il lancio odierno di missili è il secondo compiuto da Pyongyang nel 2026. L’episodio precedente risale al 4 gennaio e si inserisce nel quadro di un’esercitazione militare in risposta a quella che le autorità nordcoreane hanno definito una “recente crisi geopolitica” senza nome.

In quell’occasione lo stesso Giappone ha segnalato come i due vettori ipersonici abbiano volato su “traiettorie irregolari” rispettivamente per 900 e 950 chilometri, raggiungendo altitudini anche superiori a 50 mila metri.

Si tratta di una distanza che pone un’ampia sezione del Giappone meridionale a portata di tiro, comprese le basi militari degli Stati Uniti e delle Forze di autodifesa.

Come quella odierna, anche la tempistica del test balistico del 4 gennaio era difficile da ignorare.

Il lancio di missili ha avuto luogo poche ore dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi a Caracas e poco prima della visita programmata del presidente sudcoreano Lee Jae Myung a Pechino per incontrare l’omologo cinese Xi Jinping.

La Corea del Nord aveva precedentemente denunciato gli attacchi statunitensi al Venezuela e il rapimento di Maduro, definendoli “una grave violazione della sovranità”.

Quanto sono pericolosi i missili nordcoreani?

Negli ultimi anni la Corea del Nord ha lavorato per perfezionare le tecnologie che consentono ai suoi missili di eludere le difese degli altri Paesi, ad esempio seguendo traiettorie che ne rendono difficile l’intercettazione.

Nell’esercitazione del 4 gennaio è stato utilizzato del Hwasong-16B, un missile balistico a medio raggio a propellente solido, testato per la prima volta dalla Corea del Nord nell’aprile 2024 e di nuovo nel gennaio 2025.

È progettato per trasportare testate sia convenzionali sia nucleari a distanze intercontinentali, sfruttando i progressi tecnologici dei modelli precedenti.

Secondo la dottrina nordcoreana, questi missili sono destinati alla deterrenza nucleare a lungo raggio e ad attacchi contro infrastrutture strategiche su obiettivi fissi, mobili e riposizionabili.

La transizione dal precedente sistema Hwasong a propellente liquido a un sistema a propellente solido offre un vantaggio operativo, riducendo i tempi di preparazione al lancio.

La reale portata delle provocazioni di Kim Jong-un

Sulla carta le armi di Pyongyang rappresentano un minaccia reale per i potenziali obiettivi. Nei fatti, però, Kim si guarda bene dal provocare qualsivoglia incidente con gli avversari limitrofi.

I motivi principali sono due. Il primo è che il regime nordcoreano è talmente fragile e legato alla Cina che, al di là di mosse irrazionali, non ha piena autonomia strategica di decisione.

Il secondo, altrettanto importante, è che Giappone e Corea del Sud sono satelliti americani zeppi di basi e militari Usa. In caso di attacco diretto e deliberato, la risposta di Washington sarebbe devastante.

Nel rafforzamento nucleare e missilistico nordcoreano, sostenuto e insieme controllato dalla Cina, si possono inoltre leggere i timori di Kim che gli Stati Uniti e i suoi alleati regionali mirino a un cambio di regime a Pyongyang.

Perché la Corea del Nord lancia missili nel Mar del Giappone?

Tre indizi, si dice, fanno una prova. Il regime di Kim Jong-un utilizza il lancio di missili balistici, finora tutti finiti nel Mar del Giappone senza colpo ferire, per tenere alta la pressione nelle acque contese.

Le dispute marittime con Tokyo e le contese totali coi vicini della Corea del Sud sono un elemento di grande instabilità nel quadrante Indo-pacifico che gli Stati Uniti considerano il più strategico del pianeta.

Pyongyang lo sa bene, e dunque agisce da apparente “scheggia impazzita” per segnalare che Washington non può dormire sogni tranquilli finché eserciterà la sua egemonia nella regione.

Questo modo di agire è definito deterrenza bellica. Come lo stesso Kim del resto ha sottolineato: “Dobbiamo continuamente potenziare i mezzi militari, in particolare i sistemi d’arma offensivi”.

E ancora: “La costante mobilitazione dei nostri mezzi offensivi strategici è un modo importante ed efficace per esercitare la deterrenza bellica”.

Perché l’Indo-pacifico è così importante e che ruolo ha la Corea del Nord?

Si diceva che l’Indo-pacifico è il quadrante più strategico del pianeta. Lo è senza dubbio, perché è proprio lì che gli Usa hanno costruito una rete di sicurezza che impedisce alla Cina di uscire in mare aperto e diffondere la propria influenza.

Le frequenti minacce di crisi o addirittura guerra intorno a Taiwan ne sono la prova plastica. I semiconduttori non c’entrano, l’interesse primario americano è il contenimento marittimo di Pechino.

Per riuscirci, Washington ha riempito di basi e militari la cosiddetta “prima catena di isole”, che comprende satelliti di ferro come Giappone e Filippine.

Più dietro, una seconda corona comprende altri atolli strategici come Guam e l’Australia, che assieme anche all’India forma il Quad con Giappone e Stati Uniti. Il tutto per tenere a bada il grande rivale cinese.

In questo puzzle il tassello della Corea del Nord rappresenta una sorta di “variabile impazzita”, che sia gli alleati russi e cinesi sia gli avversari americani e giapponese devono maneggiare con estrema cura.

Ritagliato in una posizione strategica che funge da cuscinetto tra Russia, Cina e Corea del Sud, il piccolo Stato riesce ad avere voce in capitolo con le grandi potenze proprio grazie alla sua dotazione nucleare.