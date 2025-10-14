Cori al Duce e saluti romani degli studenti all'Istituto Ruiz di Roma, il video in classe diffuso sui social

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sta girando sui social network un video registrato in una classe dell’Istituto Superiore Vincenzo Arangio Ruiz di Roma, in cui alcuni studenti inneggiano al Duce con cori e saluti romani. In una nota, la Rete degli Studenti Medi del Lazio ha definito il contenuto del filmato “inaccettabile”.

Il video con i cori per il Duce e i saluti romani all’Istituto Ruiz di Roma

Nella giornata di martedì 14 ottobre è stato diffuso un video che, come recita la didascalia, è stato registrato in una classe dell’Istituto Superiore Vincenzo Arangio Ruiz di Roma.

Nel filmato è possibile vedere alcuni studenti mentre urlano “Duce” e fanno il saluto romano.

L’Istituto Superiore Vincenzo Arangio Ruiz si trova in viale Africa, a Roma, in zona Eur.

Il comunicato della Rete degli Studenti Medi del Lazio

La diffusione del video ha scatenato polemiche.

La Rete degli Studenti Medi del Lazio ha commentato l’accaduto in un comunicato stampa: “Questo è inaccettabile, nelle scuole non c’è spazio per chi esalta il periodo più buio della storia italiana“.

La nota prosegue così: “Vogliamo scuole che non lascino spazio al fascismo, ma che lo sappiano decostruire”.

Il commento di Paola Angelucci, assessora alla scuola

Dell’accaduto è stato informato anche il Municipio IX a Roma.

La Repubblica riporta il commento di Paola Angelucci, assessora alla scuola: “Come istituzione democratica di prossimità, siamo pronti a sostenere il processo di crescita del Ruiz, che deve essere un grande scuola libera da questo tipo di azioni che inneggiano a una storia e a personaggi che hanno portato il nostro paese alla guerra, alla dittatura fascista e alla fame”.

Angelucci ha poi aggiunto: “Voglio immaginare che questi ragazzi siano inconsapevoli di quanto sia grave il loro gesto e, per questo, mi offro per un confronto e per portare nella scuola, in accordo con il consiglio d’istituto, storici e associazioni che possano fare testimonianza e attraverso la conoscenza, sviluppare senso critico e capacità di ragionare con la propria testa”.

Il precedente all’Istituto Ruiz di Roma

Non è la prima volta che si verificano episodi simili all’istituto Ruiz di Roma: a giugno 2023 alcuni studenti, durante la loro “notte prima degli esami”, avevano scavalcato i cancelli dell’istituto in orario di chiusura e si erano poi scattati una foto con il saluto romano.