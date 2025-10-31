Cori fascisti e inni al Duce nella sede FdI a Parma, video girato nell'anniversario della marcia su Roma

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Commissariata la federazione provinciale di Gioventù Nazionale di Parma, alcuni giovani hanno intonato cori fascisti al grido di “Duce, Duce”. Il Pd locale e nazionale insorge e chiede a Giorgia Meloni di condannare l’episodio.

Il video dei cori fascisti a Parma

In un video, diffuso da Fanpage e girato presumibilmente il 28 ottobre giorno della marcia su Roma, si intravedono alcuni ragazzi all’interno e due all’esterno della sede del partito di Gioventù Nazionale.

Il locale si trova all’interno del Borgo del Parmigiano, nel centro di Parma.

IPA Il Pd chiede a Giorgia Meloni di dissociarsi dai cori fascisti nella sede di Parma di Gioventù Nazionale

Il coro fascista oggetto di polemiche è “Me ne frego” da cui si evince una strofa intonata.

“Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore”.

In contemporanea all’interno del locali si vede sventolare una bandiera tricolore e poi si sente: “Duce, Duce”.

L’attacco del Pd

In poco tempo il video ha fatto il giro dei social e ha scatenato un vespaio di polemiche.

In una nota i capigruppo del Pd in Parlamento Chiara Braga e Francesco Boccia, secondo quanto riporta l’ANSA, hanno chiesto alla premier Giorgia Meloni di “condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un paese”.

I due deputati proseguono invitando la premier a ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combatté il fascismo a costo della vita.

Inoltre dovrebbe far ricordare ai suoi giovani che la Costituzione è nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo.

Le condanna del sindaco

Anche il sindaco di Parma, Michele Guerra, sostenuto da una coalizione di centrosinistra nelle elezioni vinte come primo cittadino, ha condannato i cori fascisti.

“I valori che rappresenta questa città sono del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagandano nella sede di Fratelli d’Italia” come riporta l’Ansa.

Poi l’orgoglio partigiano della sua città “Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo. Non lo ha fatto da 80 anni a questa parte, non lo farà nemmeno adesso”.

La scelta di Gioventù Nazionale

Per “incompatibilità politica” il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna ha annunciato il commissariamento della sezione parmigiana.

A LaPresse Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha spiegato che il commissariamento era avvenuto già “prima della pubblicazione del video”.

L’Ansa aggiunge un dettaglio, la sede di Parma, oggetto di polemiche, verrebbe utilizzata anche dal movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

I cori fascisti sono un reato?

Esiste il reato di apologia del fascismo secondo la legge Scelba del 1952.

I cori e inni al duce vengono considerato reato se esaltano principi, fatti o metodi del fascismo.

Non basta l’esaltazione ma il gesto deve essere pubblico e in grado di rappresentare un pericolo concreto.