Cori fascisti nella sede di FdI a Parma per l'anniversario della marcia su Roma, Crosetto: "Presi a calci"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha condannato i cori fascisti dei giovani di Fratelli d’Italia fuori dalla sede di Parma. Intonati nell’anniversario della marcia su Roma, il ministro Crosetto ha dichiarato che non hanno nulla a che fare con Fratelli d’Italia e che quelle persone vanno prese a calci e “mandate via”. Sulla vicenda era intervenuto anche il deputato Giovanni Donzelli: “Da noi chi sbaglia paga”.

Cori fascisti a Parma

La serata del 28 ottobre è stata segnata da alcuni giovani fuori dalla sede di Fratelli d’Italia a Parma con cori fascisti. È accaduto nell’anniversario della marcia su Roma, non in un giorno qualunque.

A intonare i cori, un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale, la giovanile del partito, già finita al centro di diversi scandali. Il coro riprendeva il canto delle camicie nere: “Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello, col manganello e le bombe a man”.

In foto la sede di Parma di FdI dove i giovani hanno intonato i cori fascisti

Il video è stato pubblicato sui social dal presidente del Consiglio comunale della città, Michele Alinovi. Il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna ha fatto sapere di aver proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma per motivi di incompatibilità politica.

Il messaggio di Crosetto: “Vanno mandati via”

Accanto a diverse comunicazioni da parte di Fratelli d’Italia e dell’opposizione, non passa inosservata la dichiarazione del ministro della Difesa. Questo, al margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle regionali campane, ha condannato l’accaduto.

Guido Crosetto, riferendosi ai cori di matrice fascista nella sede di Parma, ha dichiarato: “Quei cori si commentano da soli. Sono qualcosa che nulla ha a che fare con Fratelli d’Italia”.

Ha quindi aggiunto quale sarebbe, secondo lui, la soluzione, ovvero quella di mandarli via. Lo fa però con toni accesi: “Quelle persone vanno prese a calci e mandate via”, ha detto.

La risposta della destra

A dare notizia del commissariamento immediato è stato anche Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia. Già prima della pubblicazione del video, ha fatto sapere, Gioventù Nazionale aveva provveduto al commissariamento.

La conferma arriva da Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale e deputato di Fratelli d’Italia. Questo ha spiegato che, appena appreso il fatto, ha immediatamente commissariato la federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma. Nelle prime ore del mattino seguente è arrivata loro una comunicazione.

“Abbiamo dimostrato con chiarezza e nettezza come si agisce di fronte a questi episodi, ribadendo che non c’è spazio nel nostro movimento per comportamenti incompatibili con i valori della libertà e della democrazia“, ha dichiarato.