È stata disposta la sospensione per cinque giorni dell’attività di un bar situato in un Comune della provincia di Palermo, a seguito di cori omofobi e comportamenti denigratori rivolti a un cliente. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Palermo per motivi di sicurezza pubblica, dopo che il locale era stato teatro di un grave episodio nella serata del 29 giugno.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sospensione dell’attività è stata notificata dai Carabinieri e istruita dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Palermo. Il provvedimento, ai sensi dell’art.100 del Tulps, ha avuto effetto a partire dal 18 ottobre.

I fatti: cori omofobi e denigrazione pubblica

L’episodio che ha portato alla sospensione è avvenuto nella tarda serata del 29 giugno, quando, all’interno di un bar di provincia, alcuni avventori riconducibili a una compagine sportiva locale hanno intonato ripetutamente un coro dal contenuto inequivocabilmente omofobo e denigratorio nei confronti di un cliente. Il comportamento discriminatorio si è svolto davanti a numerosi presenti, causando umiliazione e disagio alla vittima.

La reazione della vittima e l’intervento del titolare

La persona offesa, esasperata dalla reiterazione dei cori, si è rivolta al titolare del locale chiedendo un intervento per far cessare la situazione. Tuttavia, il gestore si è limitato a “consigliare” alla vittima di reagire autonomamente e di passare alle vie di fatto, senza prendere una posizione ferma contro il gruppo responsabile. Solo successivamente, il titolare ha chiesto al gruppo di interrompere i cori, ma senza reale convinzione. Uno dei membri della compagine sportiva ha giustificato il comportamento affermando che i cori erano stati intonati per festeggiare una vittoria sportiva.

Le motivazioni del provvedimento

La Questura ha sottolineato che, oltre agli aspetti legati alla sicurezza pubblica, l’episodio ha messo a rischio anche l’incolumità psichica della persona offesa. L’utilizzo del locale come luogo per denigrare una persona in base al suo orientamento sessuale ha rappresentato una potenziale turbativa dell’ordine pubblico. La necessità di prevenire il ripetersi di simili episodi ha portato all’adozione della misura di sospensione della Scia per la gestione del bar, per una durata di cinque giorni.

