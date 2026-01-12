Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di sfruttamento del lavoro e estorsione ai danni di connazionali. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri nelle aree urbane di Corigliano Scalo e Schiavonea, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari e il supporto delle compagnie di Cassano all’Ionio e San Marco Argentano. I due sono stati ritenuti gravemente indiziati di aver imposto condizioni lavorative precarie e violente, sfruttando la vulnerabilità dei migranti extracomunitari.

Operazione coordinata nelle aree urbane

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nelle zone di Corigliano Scalo e Schiavonea, territori già noti per la presenza di comunità di migranti e per le difficoltà di integrazione sociale. L’intervento ha visto la collaborazione tra diversi reparti dell’Arma, con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari. L’obiettivo era quello di contrastare il favoreggiamento della permanenza clandestina degli stranieri e tutte le violazioni di legge connesse, con particolare attenzione all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.

Le indagini e i reati contestati

L’attività investigativa ha permesso di individuare due cittadini del Marocco, sospettati di aver organizzato un sistema di sfruttamento del lavoro ai danni di numerosi connazionali. Secondo le accuse, i due decidevano arbitrariamente chi potesse lavorare e a quali condizioni, imponendo le proprie regole anche attraverso atti di violenza. Le indagini hanno fatto emergere indizi di responsabilità in relazione a un episodio di estorsione nei confronti di un giovane migrante, che dopo aver lavorato per diverse giornate e maturato un credito di circa 2.000 Euro, sarebbe stato picchiato e minacciato per aver richiesto il pagamento delle spettanze dovute.

Vittima costretta a ricorrere alle cure mediche

Il giovane straniero, vittima dell’azione violenta, ha dovuto rivolgersi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Corigliano Calabro per le cure necessarie. L’episodio ha messo in luce la gravità delle condizioni in cui versano molti lavoratori extracomunitari nel comprensorio di Corigliano Rossano, spesso costretti ad accettare condizioni di lavoro degradanti e a subire soprusi da parte di intermediari senza scrupoli.

Fermi e provvedimenti di espulsione

Al termine delle indagini, i due stranieri sono stati sottoposti a fermo di indiziati di delitto e associati presso il carcere di Castrovillari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, sono stati eseguiti 4 ordini di espulsione dal territorio nazionale, emessi dal Prefetto di Cosenza. L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i servizi di controllo e contrasto al sfruttamento delle condizioni di indigenza degli extracomunitari verranno ripetuti nelle prossime settimane.

