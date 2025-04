Corigliano Rossano, due arresti per violenza e minacce ai carabinieri: lite dopo l'incidente stradale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due 37enni sono stati arrestati a Corigliano Rossano per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale durante un intervento dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto nella serata del 21 aprile 2025 in via Piave, quando i militari sono stati chiamati a gestire una situazione di emergenza.

Intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato richiesto dopo che una persona in stato di alterazione psicofisica aveva causato un sinistro stradale, andando a collidere contro una vettura in sosta. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il responsabile del sinistro in uno stato di forte agitazione, intento a danneggiare altre autovetture in sosta con calci e pugni.

Uso del Taser

I tentativi di mediazione da parte dei Carabinieri non hanno avuto successo, e la situazione è degenerata in aggressione fisica nei confronti degli agenti. Per garantire la sicurezza delle persone presenti, i militari sono stati costretti a utilizzare il Taser, un’arma a impulsi elettrici, per immobilizzare l’aggressore. Durante queste operazioni, un secondo uomo tra la folla ha tentato di interferire, cercando di sottrarre il soggetto fermato dalle proprie responsabilità.

Arresto e conseguenze legali

Grazie all’intervento congiunto di altre pattuglie, la situazione è stata riportata alla normalità. I due 37enni sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Castrovillari, dove dovranno rispondere delle accuse di aggressione ai Carabinieri. Le accuse sono aggravate dalle recenti disposizioni di legge in materia di sicurezza pubblica, introdotte il 12 aprile 2025.

