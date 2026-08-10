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Sette provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane sono stati emessi nei confronti di altrettanti giovani, dopo una serie di aggressioni avvenute nei pressi di una discoteca a Corigliano-Rossano. I fatti sono stati accertati dalla Polizia di Stato, che ha agito per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di illegalità.

Le indagini e l’individuazione dei responsabili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio nella notte del 26 luglio, quando nell’area urbana di Corigliano del comune di Corigliano-Rossano, nei pressi di una discoteca, si sono verificate aggressioni violente tra due gruppi di giovani. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a identificare i partecipanti agli scontri.

Al termine delle indagini, il Questore della Provincia di Cosenza ha disposto 7 provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) nei confronti di altrettante persone residenti nei comuni di Corigliano-Rossano e Crosia. Questi provvedimenti sono stati adottati a seguito delle risultanze investigative della Divisione Polizia Anticrimine e del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano.

Comportamenti pericolosi e motivazioni dei DACUR

I sette giovani destinatari dei DACUR si sono resi protagonisti di comportamenti ritenuti particolarmente allarmanti e antisociali, tali da mettere in serio pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone presenti all’interno del locale pubblico. La decisione di vietare loro l’accesso a determinate aree urbane è stata presa per prevenire e contrastare il rischio di nuovi fenomeni criminosi o di illegalità in zone che necessitano di particolare tutela.

Ai responsabili delle aggressioni è stato imposto il divieto di accesso e/o stazionamento, per un periodo di 1 anno e, in un caso, di 2 anni, nei pressi del locale pubblico dove si sono verificati i fatti. Tali misure sono state adottate per garantire la sicurezza urbana e l’incolumità della popolazione, limitando la presenza di soggetti ritenuti pericolosi in specifiche aree urbane di Corigliano-Rossano.

ANSA