Corinne Clery rivela: "Denunciata per diffamazione da mio figlio". Il motivo

L’attrice Corinne Clery ha rivelato a Verissimo di essere stata denunciata per diffamazione dal figlio Alexandre Wayaffe. Un rapporto complesso quello tra i due, che non si parlano da oltre 8 anni. Secondo l’attrice, le sarebbero state attribuite dichiarazioni mai fatte riguardo presunte violenze fisiche.

Corinne Clery denunciata dal figlio

Nella puntata di Verissimo del 6 dicembre, Corinne Clery ha rivelato che i rapporti con il figlio Alexandre sono inesistenti da anni. L’attrice ha spiegato di essere stata denunciata per diffamazione: “Mi ha denunciato per una cosa che non ho mai detto”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Secondo Corinne, le sarebbero state attribuite frasi mai pronunciate su presunte violenze fisiche. “Sono usciti articoli che parlano di violenze fisiche, non è vero. Però ho vissuto tante violenze psicologiche da mio figlio”, ha precisato.

Il rapporto con il figlio Alexandre

Durante l’intervista, Corinne Clery ha analizzato il suo rapporto con il figlio Alexandre.

Come riportato da Adnkronos, l’attrice ha spiegato: “Tutto quello che ho fatto e che avevo l’ho fatto sempre con lui al centro del mio mondo e della mia vita”.

“Ho fatto di tutto per proteggerlo. Forse ho sbagliato a non raccontare la verità su suo padre. L’ho cresciuto da sola”, ha rivelato.

Alla base del difficile rapporto ci sono anche dinamiche familiari complesse, che fino a qualche tempo fa erano difficili da riconoscere.

“Anni fa non si parlava di problemi psicologici, come la sindrome da narcisista. Non potevo più parlare, qualsiasi cosa gli dava fastidio”, ha raccontato.

L’attrice ha anche rivelato di aver pensato di essere lei la causa dei problemi, ad esempio per aver avuto un fidanzato più giovane.

Per questo decise di lasciare il compagno, credendo fosse quello il problema: “Lui ha sempre cercato di sminuirmi e criticarmi”, ha spiegato.

La questione economica

Secondo Corinne Clery, alla base di tutto ci sono questioni economiche.

A Verissimo ha spiegato “I soldi non sono bastati, ho dato tutto quello che avevo e comunque non bastava. Avrei dato qualsiasi cosa per avere la famiglia del Mulino Bianco”.

Durante l’intervista, l’attrice ha anche sottolineato che per anni ha fatto ciò che voleva il figlio poi ha detto stop.

Ha donato il suo casale ad Alexandre, che però lo ha messo in vendita: “Mi ha detto di andare via di perché era casa sua e che ero un’intrusa”.

Corinne Clery ha concluso ricordando di aver litigato tante volte e che ora “Non mi sento più mamma”.