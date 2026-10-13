Corona a Falsissimo chiede a Vannacci se abbia mai ucciso delle persone: "Non rispondo, è una cosa personale"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante la ventottesima puntata del programma Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona, il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha affrontato un lungo faccia a faccia sui temi centrali della politica. Quando però Corona lo ha incalzato direttamente chiedendogli se avesse mai ucciso qualcuno nella sua carriera militare, il generale si è rifiutato di rispondere, definendola una questione personale.

L’intervista di Corona a Vannacci a Falsissimo

Ospite del programma Falsissimo condotto su YouTube da Fabrizio Corona, il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si è concesso a un lungo colloquio sulle principali tematiche politiche e sulla nascita del suo movimento.

L’europarlamentare ed ex generale ha tracciato il proprio percorso spiegando come l’intenzione iniziale durante la militanza nel Carroccio fosse quella di incidere sull’identità del partito: “L’idea era quella di cambiare la Lega, intanto cercare di capirla perché io vengo da un altro mondo e la mia intenzione era quella di portare la Lega sulle mie posizioni tant’è che mi ero inventato il verbo ‘vannaccizzare’ la Lega”.

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Nel corso dell’intervista, Vannacci ha affrontato argomenti chiave del suo programma come la remigrazione (definita “il sacrosanto diritto di un popolo autoctono di difendere la propria cultura e identità”), rifiutando l’ipotesi di mirare a ruoli di governo e ribadendo che la sua attività politica nasce dal desiderio di garantire un futuro diverso alle proprie figlie piuttosto che da ambizioni personali.

Gli attacchi ai protagonisti della politica: da Meloni a Marina Berlusconi

Durante il confronto con Corona, Vannacci ha analizzato lo stato della coalizione di centrodestra e i suoi principali esponenti, manifestando aperta insoddisfazione per la linea dei partiti al governo. Il generale ha riservato critiche a Forza Italia, affermando di non riconoscerlo più come un partito di destra.

Rispondendo alle domande di Corona sul ruolo della famiglia Berlusconi all’interno dell’organizzazione politica, Vannacci si è scagliato apertamente contro Marina Berlusconi: “A che titolo parla Marina Berlusconi dal momento che non ha nessun ruolo nel partito? A meno che non accettiamo che FI è un partito diretto dall’editoria e dalla finanza”, arrivando a definirla “usurpatrice”.

Seppur riconoscendo il carisma della premier Giorgia Meloni, Vannacci ha sostenuto che anche Fratelli d’Italia abbia modificato il proprio atteggiamento originale. Ha poi etichettato Elly Schlein come “inadeguata”, Giuseppe Conte come “furbo” e Beppe Grillo come “un comico che non fa ridere“.

La domanda sulle persone uccise in guerra

Sul finale dell’intervista, Corona ha toccato la carriera militare di Vannacci ponendogli una domanda diretta sul suo passato sul campo di battaglia. Quando il conduttore gli ha chiesto espressamente se avesse mai ucciso delle persone, il generale si è rifiutato di entrare nel dettaglio: “Non rispondo a questa domanda, perché è una cosa personale”.

Di fronte alle sollecitazioni di Corona, che ha richiamato i traumi legati alle proprie esperienze personali e giudiziarie, Vannacci ha spiegato la complessa gestione emotiva del proprio vissuto da soldato: “Mi porto tantissimi ricordi. Mi ricordo ogni secondo, ogni momento, ogni attimo vissuto in quella situazione”.

“Lo rivivo, però lo tengo per me – ha chiarito Vannacci – Non ne parlo con nessuno, non ne parlo con mia moglie, non ne parlo con le mie figlie, non ne parlo con i miei amici. Ne parliamo raramente con le persone con le quali abbiamo vissuto gli stessi momenti”.