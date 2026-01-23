Corona fa saltare GF Vip e Isola dei Famosi, Mediaset starebbe valutando lo stop dopo il caso Signorini

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dopo il terremoto scatenato da Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini, Mediaset avrebbe deciso di non mandare in onda il GF Vip nella stagione televisiva in corso. Prima che scoppiasse il caso che ha travolto il conduttore e giornalista milanese, i vertici di Cologno Monzese avevano deciso di far iniziare lo storico reality nei primi giorni di marzo. Il progetto sarebbe ora stato rimandato a data da destinarsi.

Scontro Fabrizio Corona-Alfonso Signorini, Mediaset rinuncia al GF Vip: retroscena

Mediaset, dopo quanto pubblicato da Corona nel podcast Falsissimo, avrebbe deciso di non trasmettere il Grande Fratello Vip. Lo rende noto Fanpage.it, che assicura che la notizia troverà conferma ufficiale nelle prossime ore.

Di fronte allo scenario venutosi a creare, i piani alti di Cologno Monzese avrebbero ritenuto compromessa, in questo momento, la credibilità del format. Da qui sarebbe nata la decisione di rinunciare, almeno per la stagione televisiva 2025/2026, alla trasmissione del reality show.

ANSA

Dopo che Signorini si è autosospeso da Mediaset, in pole position per prendere le redini del GF Vip ci sarebbe stata Ilary Blasi. La conduttrice romana conosce benissimo le dinamiche del format, avendolo condotto per diverse edizioni. Fu proprio lei a cedere il testimone a Signorini.

Grande Fratello Vip, la trattativa naufragata con Ilary Blasi

Mediaset, prima della decisione di cancellare dal palinsesto il programma (si ripete che la notizia è in attesa di conferma ufficiale), aveva avviato le trattative per ridare all’ex moglie di Francesco Totti nuovamente la guida della trasmissione. Tali trattative, rivela sempre Fanpage.it, sarebbero state interrotte proprio per il fatto che lo show non dovrebbe più andare in onda.

Il futuro de L’Isola dei Famosi

Tra l’altro, sempre restando in tema di reality, Mediaset ha anche deciso di rinunciare per la stagione in corso a L’Isola dei Famosi. Lo stop al format lo ha annunciato lo scorso dicembre Pier Silvio Berlusconi, riferendo che il programma forse potrebbe vedere la luce il prossimo dicembre o forse nella primavera 2027. Non è nemmeno da escludere che venga archiviato definitivamente.

La richiesta di bloccare Falsissimo e la replica del legale di Corona

Nel frattempo Corona ha annunciato che lunedì 26 gennaio renderà disponibile su YouTube una nuova puntata di Falsissimo tornando nuovamente sulla vicenda Signorini.

Signorini ha chiesto al tribunale di Milano un intervento d’urgenza affinché venga vietato all’imprenditore di pubblicare altro materiale.

Ivano Chiesa, avvocato di Corona, ha commentato così la vicenda: “No alla censura, non siamo in Russia. La richiesta è infondata, non si può impedire a un cittadino di dire ciò che vuole, prima che lo faccia”.