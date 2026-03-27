Corona obbligato a rimuovere video su Signorini da YouTube, ma esulta e annuncia una puntata di Falsissimo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il tribunale dà ragione a Signorini, ma Corona esulta e lancia una nuova puntata di Falsissimo. I giudici milanesi obbligano l’ex agente e fotografo a eliminare dai suoi profili i messaggi audio e i video pubblicati durante il suo format che risultano “lesivi dell’onore, della reputazione e della riservatezza” dell’ex conduttore del Grande Fratello. Un verdetto che per il rappresentante legale del paparazzo, l’avvocato Ivano Chiesa, rappresenterebbe però una vittoria.

La rimozione dei contenuti da Falsissimo

L’ordinanza del tribunale di Milano, depositata il 19 marzo, sul ricorso fatto da Corona stabilisce la rimozione dagli hosting provider e dai social media i contenuti pubblicati nelle puntate di Falsissimo su Signorini con cui l’ex fotografo ha accusato il giornalista di aver creato un presunto sistema di favori sessuali per favorire la partecipazione di personaggi al Grande Fratello.

I giudici hanno disposto inoltre che Corona paghi 750 euro per ciascuna violazione e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

Il comunicato dei legali di Signorini

I rappresentanti legali di Alfonso Signorini, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno sottolineato come il tribunale abbia confermato il provvedimento precedente “pur con limitate modifiche tecniche”, ritenendo gli audio e i messaggi non “giustificati dal diritto di cronaca o di critica, in assenza dei requisiti di verità, pertinenza e continenza”.

Per i legali, “di particolare rilievo è il passaggio in cui il Tribunale afferma che non vi è alcun elemento concreto che consenta di ritenere sussistente l’ipotesi di ‘estorsioni sessuali’ attribuite a Signorini, rilevando come tali accuse siano state diffuse come fatti certi senza adeguata verifica e senza riscontri oggettivi”, in quanto “i contenuti e i materiali richiamati non consentono di ritenere fondate tali gravissime accuse, che avrebbero dovuto essere rappresentate”.

“Ne deriva un quadro che integra una grave condotta diffamatoria aggravata dalla modalità di diffusione e dalla rappresentazione di fatti non verificati come verità” scrivono ancora.

La versione di Corona e dell’avvocato Chiesa

Alla decisione del tribunale hanno dato però un’interpretazione diversa Fabrizio Corona e il suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, che su X ha affermato “abbiamo vinto noi”.

“Perché il Tribunale dice innanzitutto che il diritto di cronaca ce l’ha chiunque cittadino italiano, non solo il giornalista professionista. E quindi ce l’ha anche Fabrizio Corona” è stato il commento del difensore dell’ex paparazzo, sostenendo che questo “diritto sopravanza addirittura il diritto alla reputazione, contrariamente a quanto si è sostenuto, a condizioni che vengano rispettati determinati requisiti: uno è la continenza di forme, cioè non puoi insultare nessuno e su questo nessun niente da dire, e la seconda è se vuoi raccontare un fatto che è sottoposto a delle indagini, dica che è sotto indagine. Bene, è quello che Fabrizio farà”.

L’annuncio sull’ultima puntata di Falsissimo

A prendere la parola sempre sul profilo X dopo il suo avvocato è stato lo stesso Corona, che ha annunciato per il 6 aprile l’ultima puntata di Falsissimo sul caso Signorini.

“La scelta del silenzio è stata una scelta voluta, aspettavamo la prima sentenza del primo processo importante, l’appello quello di oggi” ha detto l’ex paparazzo smentendo quanto affermato dagli avvocati di Signorini.

“Tra una settimana le stesse puntate che sono oscurate le ritroverete sul canale” al momento oscurato, ha aggiunto Corona, sostenendo che basterà non dire che il giornalista “è già una persona che ha commesso dei reati di violenza sessuale”.