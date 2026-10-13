Corona provoca Vannacci sulla moglie rumena, la reazione del generale: "Più italiana di tante italiane"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Botta e risposta tra Fabrizio Corona e Roberto Vannacci sulla moglie rumena del generale. Il leader di Futuro Nazionale, interpellato sulla questione, ha spiegato così perché ha sposato Camelia Mihailescu e non un’italiana: “Lei adora l’Italia, probabilmente è più italiana di tante italiane”.

Il botta e risposta sulla remigrazione e la moglie di Vannacci

La puntata di Falsissimo pubblicata lunedì 12 ottobre è stata dedicata al generale Vannacci, intervistato da Fabrizio Corona.

Il leader di Futuro Nazionale ha spiegato cosa intende per remigrazione: “La parola remigrazione non è soltanto propaganda, nella maniera più assoluta. Bisogna capire che cosa vuol dire remigrazione e uscire dall’impianto comunicativo di questi ultimi anni”.

Ancora Vannacci: “Remigrazione è un termine che è stato sempre accostato all’estrema destra o alla destra più radicale, come una deportazione di esseri. Non è questo. Remigrazione, in senso politico, è il sacrosanto diritto di ogni popolo autoctono di difendere la propria cultura e la propria civiltà”.

A quel punto, Fabrizio Corona ha chiesto: “Perché ha sposato una rumena?“.

“Perché l’amavo, è quello il motivo. Che me ne frega della nazionalità?” è stata la risposta del generale.

La controreplica di Corona: “Avrebbe dovuto, come simbolo di patriottismo, sposare un’italiana”.

Vannacci ha risposto: “Mia moglie, probabilmente, è più italiana di tante italiane. Mia moglie adora l’Italia, conosce 5 strofe dell’inno d’Italia, ha studiato la cultura e la civiltà italiana molto di più di tante altre italiane e ha un amore per la nostra nazione che probabilmente, almeno da un punto di vista esteriore, traspare forse di più di quanto ne abbia io”.

In un altro passaggio dell’intervista, Fabrizio Corona, parlando del matrimonio di Vannacci, ha chiesto al generale: “Ha mai tradito?“.

“No” è stata la risposta secca del leader di Futuro Nazionale.

Corona lo ha poi incalzato: “Se sua moglie lo tradisse, con una scusa giusta, lei la perdonerebbe?“.

Vannacci ha risposto: “Non lo so, bisogna trovarsi in certe situazioni”. Poi però ha aggiunto: “Per i figli sicuramente sì“.

Chi è Camelia Mihailescu, la moglie di Vannacci

Roberto Vannacci è sposato con Camelia Mihailescu. I due si sono sposati prima in municipio e poi in chiesa.

Hanno due figlie, di 12 e 14 anni. Con due lauree e quattro lingue parlate, Camelia Mihailescu ha lasciato il lavoro proprio per dedicarsi alla cura delle due figlie.

A Vanity Fair, la moglie di Roberto Vannacci ha dichiarato in una passata intervista: “Mi ha colpito la sua modestia. Chi lo accusa di razzismo si sbaglia, evidentemente non lo conosce”.

I retroscena di Vannacci sulla politica

Nel corso dell’intervista, Roberto Vannacci ha definito “carismatica” Giorgia Meloni e “inadeguata” Elly Schlein.

Sul suo passato nella Lega, il generale ha detto: “L’idea era quella di cambiare la Lega e cercare di capirla perché io vengo da un altro mondo. La mia intenzione era quella di portare la Lega sulle mie posizioni, tant’è che mi ero inventato il verbo ‘vannaccizzare’ la Lega”. Lo stesso Vannacci ha rivelato che, prima dell’ingresso nel Carroccio, “c’erano stati dei contatti con Fratelli d’Italia“.

A proposito delle sue intenzioni future, Vannacci ha chiarito che se Giorgia Meloni gli offrisse di guidare il ministero dell’Interno in cambio di un’alleanza secondo le proprie condizioni, risponderebbe “mi dispiace”.

Il leader di Futuro Nazionale ha spiegato: “Io non ho nessuna voglia di andare a fare il ministro dell’Interno. Non ho iniziato a fare politica per fare il ministro dell’Interno, io voglio dare un futuro diverso alle mie figlie”.