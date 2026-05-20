Corpi recuperati alle Maldive, la muta inadeguata di Monica Montefalcone e i brevetti mancanti: i punti oscuri

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante l’immersione nelle Maldive che ha provocato la morte di cinque persone. Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento delle salme di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, figlia della biologa marina Monica Montefalcone. Nei giorni precedenti erano già stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone, di Federico Gualtieri e dell’istruttore Gianluca Benedetti. La tragedia avvenuta nell’atollo di Vaavu continua però a lasciare aperti diversi interrogativi come i presunti brevetti necessari e le attrezzature utilizzate dai sub, come la muta indossata da Monica Montefalcone.

Le indagini sulla tragedia alle Maldive e le GoPro sequestrate

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle prossime settimane disporrà autopsie e interrogatori.

Gli investigatori acquisiranno inoltre le attrezzature recuperate durante le operazioni di soccorso.

ANSA

Tra i materiali già consegnati agli inquirenti ci sono anche alcune telecamere GoPro utilizzate durante l’immersione.

Le immagini potrebbero aiutare a ricostruire le fasi precedenti all’incidente e chiarire eventuali problemi tecnici o difficoltà incontrate dal gruppo.

Il nodo della muta di Monica Montefalcone

Uno degli aspetti emersi nelle ultime ore riguarda l’equipaggiamento utilizzato durante l’immersione.

Secondo fonti maldiviane, Monica Montefalcone avrebbe indossato una muta corta, ritenuta non adeguata per una discesa in grotta a profondità elevate.

La docente dell’Università di Genova, biologa marina esperta e subacquea di lunga esperienza, sarebbe quindi scesa a circa 60 metri con una protezione considerata insufficiente rispetto alle condizioni ambientali presenti nella cavità.

Al momento non è chiaro se questo elemento possa aver avuto un ruolo diretto nella tragedia.

La questione rientra tra gli aspetti che verranno approfonditi dagli investigatori italiani e maldiviani.

I dubbi sui brevetti necessari per l’immersione

Un altro punto centrale riguarda le autorizzazioni tecniche necessarie per affrontare immersioni in grotta a quelle profondità.

L’avvocata Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, ha dichiarato all’ANSA che “da quanto so, dai documenti che abbiamo e dalle dichiarazioni rese sulle proprie abilità, nessuno aveva un brevetto full cave”.

Il brevetto “full cave” è una certificazione specifica per la penetrazione completa in grotte sommerse e rappresenta uno dei livelli più avanzati della subacquea tecnica.

Secondo il legale, per raggiungere il punto in cui i sub sono stati ritrovati sarebbe stato necessario proprio questo tipo di brevetto.

Le verifiche dovranno quindi chiarire se il gruppo disponesse delle qualifiche richieste e se l’immersione fosse compatibile con il livello di preparazione dei partecipanti.

Il messaggio del team finlandese

Il rescue team finlandese, che ha recuperato gli altri due italiani morti nella grotta, ha pubblicato un messaggio: “Desideriamo esprimere le nostre sentite condoglianze alle famiglie di tutti i subacquei che hanno perso la vita. Il motivo per cui abbiamo risposto alla richiesta di aiuto è stato il desiderio di offrire supporto in questa situazione così dolorosa. Dopo tre giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Un enorme ringraziamento va a Dan Europe, all’Ambasciata italiana, alle Forze di Difesa maldiviane, alla polizia e a tutti gli altri volontari: senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Vorremmo inoltre ringraziare tutti per i numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti”