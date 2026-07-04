Corpo della giornalista Roxana Guzmàn ritrovato in Messico, era stata rapita: 8 arrestati tra cui 4 poliziotti

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La giornalista messicana Roxana Guzmán è stata trovata morta a oltre un mese dal suo rapimento, avvenuto il 2 giugno nella città di Nanchital, nello Stato di Veracruz. A confermare il ritrovamento del corpo è stata la procura locale, che ha annunciato anche l’arresto di otto persone nell’ambito dell’inchiesta. Tra queste figurano anche quattro agenti della polizia municipale, accusati di aver fornito supporto logistico al commando che ha organizzato il sequestro. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla violenza contro i giornalisti in Messico e sui presunti legami tra criminalità organizzata e apparati dello Stato in alcune aree del Paese.

Chi era Roxana Guzmán

Roxana Guzmán era una reporter messicana e dirigeva il portale di cronaca nera online Pulso Nanchiteco. Da anni seguiva mediaticamente vicende legate alla criminalità organizzata e al narcotraffico nello Stato di Veracruz, una delle regioni più pericolose del Messico per chi svolge attività giornalistica.

Nel 2017 la donna aveva già vissuto un grave dramma personale. Il marito, Carlos Fernández Escalante, era stato ucciso in circostanze mai del tutto chiarite.

Dopo quell’episodio la reporter aveva lasciato Veracruz per trasferirsi a Nanchital, senza però interrompere il proprio lavoro di denuncia sulle attività dei cartelli della droga.

Come è avvenuto il rapimento della giornalista

Secondo quanto ricostruito dalle autorità messicane, Roxana Guzmán è stata rapita il 2 giugno mentre si trovava nella propria abitazione a Nanchital.

Un commando composto da quattro uomini armati ha fatto irruzione nell’edificio sfondando la porta d’ingresso. Sui social aveva iniziato a circolare anche un video realizzato dalla stessa giornalista durante l’assalto, nel quale si vedono gli uomini entrare in casa prima di trascinarla all’esterno, colpirla ripetutamente e caricarla su un’automobile.

Il caso aveva suscitato un forte clamore in tutto il Paese, attirando anche l’attenzione della presidente Claudia Sheinbaum.

Otto arresti, anche quattro poliziotti

La Procura dello Stato di Veracruz ha reso noto di aver arrestato otto persone ritenute coinvolte nel sequestro e nell’omicidio di Roxana Guzman.

Tra gli arrestati, come accennato, figurano anche quattro agenti della polizia municipale di Ixhuatlán del Sureste. Secondo gli investigatori, avrebbero fornito informazioni e supporto logistico al gruppo responsabile del rapimento.

Le autorità non hanno ancora diffuso tutti i dettagli dell’indagine. Tra le ipotesi investigative al vaglio c’è quella di un sequestro commissionato da organizzazioni criminali attive nella regione, dove i cartelli della droga esercitano una forte influenza.

Il caso riaccende il dibattito sulla corruzione in Messico

L’arresto dei quattro poliziotti ha alimentato il dibattito sul rapporto tra criminalità organizzata e istituzioni locali in alcune aree del Messico.

Diversi collettivi che si occupano della difesa dei diritti umani e della libertà di stampa sostengono da tempo che in alcune zone del Paese esistano forme di collusione tra esponenti delle forze dell’ordine e gruppi criminali.

La presidente Claudia Sheinbaum, in passato, ha respinto le accuse di un coinvolgimento dello Stato nelle sparizioni forzate, dichiarando che “in Messico non ci sono sparizioni di persone avallate dallo Stato”.

Veracruz, zona pericolosa per i giornalisti

Con la morte di Roxana Guzmán salgono a tre i giornalisti uccisi nello Stato di Veracruz nel corso del 2026. Un dato terribile che conferma la pericolosità dell’area per chi si occupa di cronaca e inchieste.

Secondo i dati di Reporters Sans Frontières, il Messico occupa il 122° posto nella classifica mondiale della libertà di stampa ed è considerato uno dei Paesi più pericolosi al mondo per l’esercizio della professione giornalistica.

Le organizzazioni internazionali chiedono da anni maggiori tutele per i reporter impegnati nelle inchieste sul narcotraffico e sulla criminalità organizzata, denunciando il clima di violenza e intimidazione che continua ad attanagliare l’informazione indipendente.