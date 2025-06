Corpo di Maria Denisa Adas trovato a Montecatini Terme vicino a un casolare, fermato il presunto killer

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Montecatini Terme (Pistoia) è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Per il momento non c’è ufficialità, ma potrebbe trattarsi del corpo di Maria Denisa Adas, la donna di nazionalità romena scomparsa da Prato tra il 15 e il 16 maggio. Il rinvenimento è avvenuto nei pressi di un casolare abbandonato. I carabinieri hanno fermato un 32enne connazionale della donna con l’accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere.

Le notizie sono ancora in divenire. Secondo un’indiscrezione riporta da Ansa la mattina di mercoledì 4 giugno a Montecatini Terme, nel Pistoiese, sarebbe stato rinvenuto il cadavere di una donna nei pressi un casolare abbandonato.

Il corpo era nascosto tra i rovi. Dalle prime informazioni emerge che potrebbe trattarsi di Maria Denisa Adas, la 30enne di nazionalità romena scomparsa a Prato tra il 15 e il 16 maggio.

Il Giorno scrive che il ritrovamento risale alle 11 della mattina di mercoledì 4 giugno. Maria Denisa Adas viveva a Roma insieme alla madre e lavorava come escort.

La notte tra il 15 e il 16 maggio, quando di lei si sono perse le tracce, alloggiava presso un residence di Prato che aveva preso in affitto. Le indagini sono coordinate dal procuratore Luca Tescaroli.

Arrestato il presunto killer

Secondo Ansa la Procura della Repubblica e i carabinieri hanno eseguito un sopralluogo presso il luogo del ritrovamento. Sempre la Procura, infine, ha disposto l’arresto a carico di un romeno di 32 anni risultato residente Monsummano Terme (Pistoia).

A incastrarlo sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza, i tabulati telefonici e il tracciato dei percorsi della sua Golf. L’uomo è indagato per omicidio volontario e soppressione di cadavere. Come scrive Roma Today nei prossimi giorni verrà effettuato l’esame autoptico sul corpo della donna rinvenuta a Montecatini Terme.

La scomparsa di Maria Denisa Adas

Come anticipato, Maria Denisa Adas era scomparsa da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Residente nel quartiere romano di Torpignattara, dove lavorava come escort, viveva insieme alla madre. Il suo lavoro si estendeva anche sul web, dove aveva un profilo con il nome “Alexandra” in una nota piattaforma di incontri.

La sua auto – una Fiat 500 rossa – era stata ritrovata in zona Ferrucci, a Prato, nei pressi del residence che la 30enne aveva preso in affitto. All’interno del suo alloggio risultavano mancanti due valigie e alcuni abiti.