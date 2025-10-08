Corrado Augias critica Francesca Albanese, "a Reggio Emilia reazione impropria che sconfina nel fanatismo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Corrado Augias ha criticato Francesca Albanese per quanto accaduto a Reggio Emilia. La relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati ha rimproverato il sindaco Marco Massari, che, in occasione della consegna a Francesca Albanese del Primo Tricolore, aveva detto: “Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace”. La giurista ed esperta internazionale aveva commentato: “Il sindaco si è sbagliato, ha detto una cosa non vera. Mi deve promettere che non la dice più”.

La critica di Corrado Augias a Francesca Albanese

Ospite della trasmissione DiMartedì su La7, Corrado Augias ha affermato: “Le parole del sindaco sono impeccabili. La liberazione degli ostaggi e la fine delle ostilità fanno parte della trattativa ufficiale impostata in quello sventurato Paese”.

Poi ha aggiunto: “Quella della dottoressa (Francesca Albanese, ndr), che è una giurista ed è sicuramente addentro alle faccende del Medio Oriente, è stata una reazione impropria, che sconfina nel fanatismo“.

Cosa è successo tra Francesca Albanese e il sindaco di Reggio Emilia

Le parole di Corrado Augias si riferiscono a quanto accaduto a Reggio Emilia in occasione della consegna a Francesca Albanese del Primo Tricolore, la massima onorificenza della città.

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, accanto alla stessa Francesca Albanese, aveva detto: “Credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace“.

La dichiarazione del primo cittadino era stata accolta dai fischi delle persone presenti in sala. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati aveva commentato: “La Palestina mi ha insegnato a perdonare senza giudicare. Il sindaco si è sbagliato, ha detto una cosa che non è vera. Mi scusi, ma è così. La pace non ha bisogno di condizioni. Mi deve promettere che questa cosa non la dice più”.

Le scuse di Francesca Albanese sul caso Reggio Emilia

Francesca Albanese era già tornata su quanto successo a Reggio Emilia nella puntata di Propaganda Live di venerdì 3 ottobre.

In quell’occasione la giurista ha detto: “Mi dispiace. Difficilmente ci sono cose di cui mi pento, quello sì”. È stato un evento così denso di emozioni e commovente… Quell’affermazione non c’entrava tanto. Lui ha parlato di condizione per la pace e non c’entrava nulla con quello che era stato detto”.