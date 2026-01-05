Corrado Augias critica i cori cattolici perché "sono delle lagne tremende", lo scrittore torna all'attacco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Corrado Augias, che terrà una serie di incontri all’Auditorium Santa Cecilia di Roma sul connubio tra musica e spiritualità, ha criticato i cori cattolici, definiti “delle lagne tremende”. Il giornalista, scrittore e conduttore tv aveva già criticato in passato la musica nelle chiese, parlando di una “parodia del festival di Sanremo”.

Cosa ha detto Corrado Augias sui cori cattolici

In occasione di un’intervista concessa al Corriere della Sera, Corrado Augias ha criticato i cori cattolici.

Secondo il giornalista, scrittore e conduttore tv “nei Paesi protestanti c’è la pratica della coralità, che noi non abbiamo. I cori cattolici sono delle lagne tremende“.

ANSA

Corrado Augias, classe 1935, è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo.

Le precedenti dichiarazioni di Augias sui cori cattolici

Non è la prima volta che Corrado Augias parla di cori cattolici in modo critico, In una precedente intervista, sempre concessa al quotidiano di via Solferino, aveva detto: “Cambiare la liturgia per riavvicinare il popolo dei fedeli alla Chiesa è stato un errore. Il sacro ha bisogno di una musica che sia sacra davvero”.

L’altro affondo: “Quando senti il gregoriano, quando senti i cardinali intonare il Veni creator spiritus, senti di stare davanti a qualcosa che ti trascende. Quando c’è quello che schitarra pare una parodia del festival di Sanremo“.

Corrado Augias tra musica e spiritualità all’Auditorium Santa Cecilia di Roma

Corrado Augias affronterà ancora il tema del connubio tra musica e spiritualità in una serie di incontri in programma all’Auditorium Santa Cecilia di Roma in programma l’11 gennaio, l’8 febbraio e il 26 aprile 2026.

Augias, assieme al direttore d’orchestra e pianista Corrado Canonici (con cui collabora anche in tv), esplorerà il tema della spiritualità, coniugata nella sua unione con la musica attraverso un ciclo di tre conferenze che racconteranno come alcuni grandi compositori hanno trovato melodie, armonie, ritmi e timbri in grado di far percepire agli ascoltatori una dimensione trascendente tramite le loro opere.

Al Corriere della Sera, Augias ha spiegato: “Vogliamo raccontare in che modo la musica ha raccontato il sacro: una galoppata dal canto gregoriano fino ai giorni nostri. E poi parleremo dalla musica euro-americana a quella sudamericana e afro-americana”.