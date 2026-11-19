La morte di Corrado Augias, avvenuta il 19 novembre 2026 all’età di 91 anni, riporta l’attenzione sulla sua ultima intervista televisiva, nella quale era apparso accanto alla figlia Natalia. Un incontro che oggi assume un significato particolare, tra ricordi familiari, passione per la cultura e un progetto editoriale condiviso.

Corrado Augias raccontato dalla figlia Natalia nell’ultima intervista tv

Tra gli ultimi momenti televisivi di Corrado Augias c’è la partecipazione a In altre parole, il programma di La7 condotto da Massimo Gramellini. In quell’occasione il giornalista e scrittore aveva condiviso lo studio, seppur a distanza, con la figlia Natalia Augias, anche lei giornalista, per presentare il libro L’uomo che inventò la politica, dedicato alla figura di Niccolò Machiavelli.

Nel corso dell’intervista al giornalista, intervenendo in collegamento da Londra Natalia Augias aveva raccontato il padre, fornendo un ritratto familiare e parlando di un “papà formidabile” seppur “severo“.

“Scrivere un libro con lui è stato una cosa di sentimenti, un progetto che ci è servito per riavvicinarci”, aveva detto, ricordando la sua distanza fisica dopo essere tornata nel Regno Unito. E aveva raccontato anche una versione “diversa” del Corrado Augias che tutti conoscevano tramite tv: “Si è trasformato in un nonno che riempie un gran pezzo di cuore dei nipoti. È sempre stato uno strano meccanismo vedere la persona privata e quella pubblica, ma devo dire che è sempre la stessa persona e non ci sono comportamenti diversi. Le stesse regole che applica quando scrive, intervista o parla sono quelle che regolano la famiglia e gli danno l’impronta che ha”.

Il libro scritto a quattro mani da Corrado e Natalia Augias

La collaborazione tra padre e figlia ha trovato espressione proprio nel volume L’uomo che inventò la politica, incentrato su Niccolò Machiavelli e sulla sua interpretazione dei meccanismi del potere. Il libro rappresenta uno degli ultimi progetti editoriali di Corrado Augias e un’occasione di confronto tra due generazioni di giornalisti, accomunate dall’interesse per la storia e per l’analisi della società.

Per Augias, la figura di Machiavelli costituiva un riferimento importante per comprendere la politica attraverso le azioni concrete degli uomini, le loro ambizioni e i rapporti reciproci.

Chi è Natalia Augias, figlia di Corrado

Natalia Augias è nata a Roma nel 1965 ed è figlia di Corrado Augias e Daniela Pasti, entrambi giornalisti e scrittori. Laureata in Lettere, ha intrapreso una carriera nell’informazione che l’ha portata a ricoprire diversi incarichi all’interno della Rai, fino a diventare corrispondente dal Regno Unito.

Secondo il curriculum professionale pubblicato dalla Rai, ha iniziato a lavorare nel 1986 per la rivista Ulisse 2000 di Alitalia. Successivamente si è trasferita a Londra, collaborando con diverse pubblicazioni, tra cui W, Tatler, Interiors e Panorama. Tra il 1989 e il 1991 ha collaborato con il Tg3 e con Samarcanda, il programma di Michele Santoro e Giovanni Mantovani. Nel 1996 è passata all’Ufficio Stampa Rai, mentre nel 1998 è stata assegnata alla redazione politico-parlamentare del Giornale Radio.

Nel 2005 ha seguito da Londra gli attentati alla metropolitana britannica. Due anni dopo è entrata nella redazione politica del Tg1, occupandosi delle principali vicende istituzionali italiane, dai governi Prodi e Monti fino agli esecutivi Letta e Renzi. Il percorso professionale l’ha quindi portata a seguire sia la politica nazionale sia gli avvenimenti internazionali, costruendo una carriera autonoma rispetto alla notorietà del padre.