Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Corrado Augias è morto a 91 anni. Giornalista, scrittore e conduttore tv, è stato il volto di fortunatissimi programmi come Telefono giallo, Babele e Quante storie. Durante la mattinata di giovedì 19 novembre il Senato, subito dopo la notizia della scomparsa, gli ha tributato un lungo applauso e un momento di raccoglimento, chiesto dal presidente Ignazio La Russa.

Il gesto dei senatori e dei deputati

Ad annunciare la notizia in Senato è stata Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva, durante il dibattito sul dl Scuola: tutti i colleghi, di opposizione e di maggioranza, si sono alzati in piedi, applaudendo. Il presidente Ignazio La Russa si è unito a loro, chiedendo qualche attimo di silenzio per ricordare Augias.

Momenti di riflessione anche alla Camera, con 3 minuti a disposizion per ogni gruppo parlamentare.

Il ricordo dei politici, da Conte a Schlein

Su Facebook, Giuseppe Conte, leader del M5S, ha pubblicato un post sulla scomparsa di Augias, parlando di “perdita grande per il Paese”.

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha messo l’accento sulla sua “capacità di parlare, e risvegliare, generazioni diverse e ha portato la cultura nello spazio pubblico, rendendola accessibile senza semplificarla, avvicinando tante persone alle grandi questioni del nostro tempo comprese quelle etiche. Non ha mai avuto paura di confrontarsi in prima persona sui grandi temi che ci attraversano, compresa la morte, mostrandoci quanto la conoscenza e la coscienza siano fondamento di una democrazia viva e consapevole. A ben vedere lascia un vuoto, sì, ma ci lascia anche una grande ricchezza di idee. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la comunità del Partito Democratico”.

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, attaverso una nota ha dichiarato che “perdiamo un giornalista e uno scrittore che ha fatto della cultura una forma di impegno civile. Ha portato nelle case di milioni di persone il gusto di capire, il rigore della ricerca e la libertà di fare domande scomode. Ha difeso la laicità dello Stato e i diritti umani, portando il suo impegno anche al Parlamento europeo. Quando restituì la Legion d’onore per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, mostrò la coerenza con cui ha vissuto il suo impegno pubblico. Di lui ci restano la curiosità e lo spirito critico che ha saputo trasmettere a generazioni di lettori e telespettatori. Alla famiglia e a chi gli ha voluto bene va il mio abbraccio e il cordoglio di Alleanza Verdi e Sinistra”.

Pierferdinando Casini ha ricordato che è sempre stato “corretto, rispettoso delle opinioni diverse dalle sue, che peraltro difendeva con vigore ed energia. Mancheranno molto anche le sue apparizioni televisive, un’oasi nella giungla di volgarità sempre più diffusa. Forse non è sbagliato dire che se ne è andato un galantuomo ormai avulso dai tempi che viviamo”.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante il Consiglio comunale ha sottolineato il suo “ruolo pubblico di grande intellettuale”, con una “divulgazione, sempre di alta qualità, sui grandi nodi culturali e storici del nostro Paese e della nostra città. Naturalmente avremo presto modo di ricordarlo e di porgergli il doveroso omaggio adeguatamente”.

Chi era Corrado Augias

Corrado Augias era nato a Roma il 26 gennaio 1935 in un famiglia di origine francese. Cresciuto in parte in Libia al seguito del padre Carlo, ufficiale della Regia Aeronautica, ha iniziato la sua carriera tra l’avanguardia teatrale romana degli anni Sessanta – arrivando a scrivere testi portati in scena da Gigi Proietti – e il giornalismo, lavorando per testate come L’Espresso e Panorama, oltre a firmare importanti corrispondenze Rai da Parigi e New York.

La grande popolarità è arrivata con la televisione, dove a partire dalla fine degli anni Ottanta ha ideato e condotto programmi divenuti veri e propri punti di riferimento: dai casi irrisolti di Telefono Giallo alla svolta nella divulgazione letteraria con Babele, passando per l’approfondimento politico di Domino su Telemontecarlo. Dopo una parentesi al Parlamento europeo tra il 1994 e il 1999, è tornato a lungo in Rai alla guida di trasmissioni come Le storie – Diario italiano, Enigma, Quante storie, Città segrete e Rebus, per poi approdare dal 2023 su La7 con La Torre di Babele, condotto fino ai suoi ultimi giorni.

Accanto all’impegno civile – dalle battaglie laiche per la legalizzazione dell’eutanasia accanto ai Radicali e all’Associazione Luca Coscioni fino al dialogo ventennale con il pubblico nella rubrica delle lettere di Repubblica, dove ha risposto a quasi 6 mila lettori – lascia una vastissima produzione libraria. Ha scritto romanzi gialli e di spionaggio ambientati nel primo Novecento (alcuni scritti con la moglie Daniela Pasti), fortunati saggi sui segreti delle grandi città e, pur dichiarandosi sempre ateo, numerosi volumi dedicati alla storia delle religioni. Negli ultimi anni aveva raccontato il bilancio della propria esistenza nell’autobiografia La vita s’impara (2024), affiancandola alle sue grandi passioni di sempre con La musica per me (2025) e il volume illustrato sulla storia dell’arte Guarda! (2026).