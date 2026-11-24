Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Corrado Augias è morto a 91 anni, scegliendo di evitare un accanimento terapeutico: da 20 anni, secondo quanto raccontato dalla figlia Natalia, seguiva terapie oncologiche a causa di un tumore. La malattia, tenuta nascosta inizialmente persino alla famiglia eccezion fatta per la moglie, non gli ha impedito di lavorare, soprattutto in televisione.

La malattia

Corrado Augias era malato da 20 anni. La figlia, Natalia, ha spiegato al Corriere della Sera che "ha tenuto a bada la malattia per oltre 20 anni. Noi per molto tempo non lo abbiamo nemmeno saputo, ne era al corrente solo mia madre, non volevano allarmarci. Ha combattuto come un leone per moltissimo tempo e questa lotta non ha fermato la sua energia vitale".

La donna ha aggiunto che "era molto consapevole del poco tempo che gli rimaneva" e che "nell’ultimo periodo le sue condizioni sono molto peggiorate, ma nonostante tutto è stato lucido, spiritoso e determinato fino all’ultimo, nonostante il dolore mentale e fisico. Ha sempre avuto una energia straordinaria e una resistenza psicologica ed emotiva notevole. Un esempio per tutti noi. Una soglia alta alla quale ambire".

La scelta di dire "basta" alle cure oncologiche

Dopo oltre due decenni di cure, Corrado Augias ha deciso di interromperle per evitare un accanimento terapeutico, optando per quelle palliative: "Ha smesso di curarsi anche perché alla sua età e nelle sue condizioni era ormai difficile farlo. Ha seguito il percorso delle cure palliative. Ha detto insomma ‘Basta così’. È stato tutto molto tranquillo e rapido", ha dichiarato la figlia, sempre al Corriere.

Gian Luigi Gigli, che è stato direttore della Clinica Neurologica dell’Università di Udine, in una lettera all’Avvenire ha parlato della scelta di Augias: "Vicino alla soglia dei 92 anni, ha deciso giustamente di evitare di trovarsi una condizione di accanimento terapeutico per una malattia ormai giunta al suo epilogo. Era suo diritto. Lo sarebbe stato anche se lo avesse deciso all’esordio della malattia. La nostra Costituzione prevede dal 1948 che nessun paziente può essere obbligato ad alcuna terapia. Augias ha saggiamente accettato che la sua lunga vita fosse ormai giunta al termine. Non limitandosi a voler interrompere le terapie, ha chiesto di entrare in un percorso di cure palliative ed è morto in modo tranquillo".

Cosa sono le cure palliative

Gigli ha poi spiegato che le cure pallative "non curano la malattia" ma servono "a evitare il dolore, il distress respiratorio e la sofferenza psicologica, sostenendo il paziente e la sua famiglia e accompagnandolo verso la fine. Va saputo infatti che dire ‘basta’ vuol dire semplicemente sospendere le terapie, per fruire di un altro diritto riconosciuto in Italia: con la legge 38 del 2010 il nostro Paese si è infatti collocato all’avanguardia nel mondo riconoscendo il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, aprendo anche alla sedazione profonda. Tutto legale, tutto eticamente lecito. Di più: dal 2017 è legge (numero 219) la possibilità di decidere la sospensione delle cure anche se l’esito prevedibile di questa decisione fosse la morte".