Corrado Augias si scaglia contro Giorgia Meloni, "non tollero questi toni, non può fare comizi ogni giorno"

“Io sono una persona moderata, non tollero questi toni gridati, insofferenti, un perenne comizio”: con queste parole Corrado Augias, ospite di Giovanni Floris a diMartedì il 23 settembre, ha puntato il dito contro Giorgia Meloni, criticandone duramente lo stile comunicativo e la scelta di impostare i suoi interventi come comizi quotidiani.

Corrado Augias attacca Giorgia Meloni

Augias ha spiegato di non sopportare “un tono gridato e insofferente” nella guida di un Paese, soprattutto da parte di chi ricopre la massima carica politica.

Per lui, la premier dovrebbe adottare uno stile più sobrio e pacato, mentre la sua voce sarebbe ormai diventata simbolo di un perenne clima da campagna elettorale.

Corrado Augias

L’intervento di Augias ha scatenato un acceso dibattito anche fuori dallo studio televisivo. Su X in molti hanno criticato il giornalista, accusandolo di essere fazioso e di parlare “con toni pacati ma dicendo bestialità”.

Qualcuno ha persino ironizzato scrivendo: “Quando parla la Schlein fa la stessa cosa, questo è ora che vada ai giardinetti”.

Altri, invece, hanno espresso sostegno alle parole di Augias, interpretandole come un richiamo alla sobrietà e a una politica meno gridata.

Le critiche sulla politica estera

Le parole di Augias non si sono limitate allo stile comunicativo.

Interrogato da Floris, il giornalista ha affrontato anche la questione internazionale, criticando la posizione della presidente del Consiglio sulla guerra in Medio Oriente.

“Meloni ha detto che è indignata per gli incidenti di Milano, e ha ragione, indignano anche me, però non ha mai detto che si indigna per i bombardamenti sulla popolazione civile a Gaza“, ha affermato.

Secondo Augias, la premier ha reagito con fermezza agli episodi di violenza registrati nelle manifestazioni pro-Palestina in Italia, ma non avrebbe mostrato lo stesso livello di sensibilità verso le vittime civili del conflitto in corso nella Striscia.

Una posizione che, a suo dire, rischia di sbilanciare la credibilità internazionale dell’Italia.

Le parole su Kirk

Nel corso dell’intervista, Augias ha criticato anche la destra italiana, accusandola di mancare di figure di riferimento storiche paragonabili a quelle che la sinistra aveva in passato.

Ha citato Che Guevara come icona della sinistra e ha osservato come ora la destra abbia trasformato Charlie Kirk, l’attivista statunitense ucciso durante un comizio, in un simbolo politico.

“È un fatto esecrabile, sia chiaro”, ha detto, “ma ora cercano di costruire su di lui una nuova icona”.