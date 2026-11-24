Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Corrado Augias ha scelto le parole di Antonio Gramsci per il suo ultimo saluto ai telespettatori di La7 nell’ultima puntata de La Torre di Babele montata pochi giorni prima di morire. Nell’episodio-commiato, andato in onda lunedì 23 novembre, il conduttore ha lanciato un invito a coltivare la conoscenza, il pensiero critico e la partecipazione alla vita collettiva, attraverso una citazione che affonda le proprie radici nella storia politica e culturale del Novecento.

L’ultimo saluto di Corrado Augias con le parole di Gramsci

È andato in onda nella prima serata di lunedì 23 novembre lo speciale Corrado Augias – Saluto di un Maestro, dedicato al giornalista e scrittore scomparso il 19 novembre all’età di 91 anni. Una sorta di testamento morale e televisivo, alla cui realizzazione aveva contribuito lo stesso conduttore de La Torre di Babele pochi giorni prima di morire.

Consapevole delle proprie condizioni di salute, Augias aveva incontrato nella sua abitazione il direttore di La7, Andrea Salerno, per stabilire la scaletta della trasmissione, selezionando personalmente i contributi da riproporre, la sigla e le parole con cui congedarsi dal pubblico.

Per il finale, il giornalista ha scelto un celebre appello di Antonio Gramsci.

Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.

A pronunciare queste parole è stata la voce fuori campo di Augias, che ha poi salutato i telespettatori con la consueta espressione utilizzata al termine delle sue trasmissioni: “Alla prossima”.

Il significato della frase di Gramsci

La citazione scelta da Augias risale al maggio del 1919, quando venne pubblicato il primo numero de L’Ordine Nuovo, periodico fondato a Torino da Antonio Gramsci insieme ad altri intellettuali socialisti. L’appello nasceva in un contesto storico caratterizzato dalle tensioni sociali e politiche successive alla Prima guerra mondiale e si rivolgeva in particolare al movimento operaio.

L’esortazione a istruirsi richiamava l’importanza della formazione culturale come strumento di emancipazione, mentre l’invito ad agitarsi e organizzarsi sottolineava il valore della partecipazione politica e dell’azione collettiva. Augias aveva già riproposto la citazione durante una puntata de La Torre di Babele del 25 maggio 2026, sottolineandone l’attualità.

Con la scelta di quelle stesse parole per il suo ultimo appuntamento televisivo, il giornalista ha voluto rivolgere soprattutto alle nuove generazioni un messaggio sull’importanza della cultura e dell’impegno civile.

Il confronto tra Augias e il cardinale Zuppi sul fine vita

Ad aprire lo speciale era stato il confronto tra Corrado Augias e il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, trasmesso originariamente il 14 settembre. Al centro della discussione vi era il tema del fine vita, particolarmente sentito dal giornalista, che aveva raccontato la propria esperienza durante un lungo ricovero in ospedale.

Augias aveva spiegato come l’eliminazione del dolore fisico non fosse sufficiente, dal suo punto di vista, a garantire una vita soddisfacente. Il conduttore aveva contrapposto le giornate trascorse a letto, attaccato alle apparecchiature mediche, alla possibilità di leggere, confrontarsi con altre persone e continuare ad apprendere. Zuppi aveva invece sottolineato il valore dell’assistenza al malato e delle cure, ricordando come proprio quelle terapie avessero consentito al giornalista di essere ancora presente in studio.

Durante il confronto erano stati affrontati anche il caso di Piergiorgio Welby, le battaglie di Emma Bonino e le differenze tra eutanasia, accanimento terapeutico e sedazione profonda. Lo speciale ha inoltre riproposto una puntata del 2024 dedicata alla Liberazione di Roma, con Ezio Mauro e Ascanio Celestini. Augias aveva ricordato l’arrivo degli americani nella capitale il 4 giugno 1944, quando, all’età di nove anni, aveva assistito all’evento insieme al padre.