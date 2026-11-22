Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lunedì 23 novembre, in prima serata, La7 trasmette “Corrado Augias, Saluto di un Maestro“, lo speciale che il giornalista, morto a Roma a 91 anni, ha costruito di persona con il direttore Andrea Salerno. Nella puntata dovrebbero esserci brani de “La Torre di Babele”, l’appello sulla democrazia, la sigla e la frase di congedo, con la scaletta scelta in anticipo da lui.

L’addio postumo di Corrado Augias

Corrado Augias saluterà per l’ultima volta il pubblico in una puntata programmata su La7. L’addio andrà in onda lunedì 23 novembre in prime time su La7, nella “sua” serata di elezione, con una trasmissione speciale pensata e costruita dallo stesso giornalista. Prima di andarsene a 91 anni, Augias aveva deciso in prima persona come sarebbe stato il suo ultimo appuntamento in tv.

Non sarà quindi un tradizionale “coccodrillo”, termine che negli ambienti definisce il ritratto che i giornali preparano in anticipo per un personaggio famoso. Si tratterà, invece, di un appuntamento scritto, pensato e registrato dallo stesso conduttore.

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La scaletta della puntata già decisa

Il direttore di rete Andrea Salerno ha raccontato come è nato lo speciale: “Sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte”. Sullo stato d’animo di Augias in quelle settimane ha detto: “Con Corrado siamo rimasti in contatto fino alla fine: lucido come sempre, intelligente, lungimirante, era consapevole di non avere più tanto tempo davanti”.

Augias ha seguito ogni dettaglio. “Ha scelto brani di due o tre puntate della Torre di Babele, indicando come comporli, cosa usare per la sigla e con quale frase chiudere”, ha spiegato Salerno. Ha chiesto anche un giorno preciso, esprimendo il desiderio che la trasmissione trovasse spazio il lunedì, il giorno del suo appuntamento con gli spettatori. Era la serata della “Torre di Babele”, il programma che conduceva su La7 dal dicembre 2023, dopo aver lasciato la Rai.

Nello speciale ci sarà un appello alla libertà, trasmesso a ottobre come introduzione alla serie “M – il figlio del secolo” e il passaggio finale della puntata del 12 ottobre, dove Augias riflette sul Novecento e sul XXI secolo. Il congedo è affidato a una formula molto semplice, con il saluto finale che sarebbe “Alla prossima”. L’ultima puntata de “La Torre di Babele” era andata in onda solo tre giorni prima della morte, lunedì 16 novembre, dedicata alla Torre di Babele fra mito e realtà storica.

Il ricordo di La7

Sui social Salerno lo aveva salutato rivolgendosi alla figlia Natalia e ai nipoti: “Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato”. E aveva aggiunto una frase che, alla luce di quanto previsto per la tv, si capisce oggi meglio: “Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme”.

Sul lavoro svolto fianco a fianco, Salerno ha raccontato che “lavoravamo insieme da tre anni, da settembre 2023: è stato un piacere e un privilegio per tutto quello che ci ha insegnato”. Anche l’editore Urbano Cairo lo ha ricordato: “La sua più grande dote era la divulgazione televisiva”.