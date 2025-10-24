Corrado Formigli attacca Giorgia Meloni dopo la fuga dalla conferenza stampa e le querele temerarie

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 17 ottobre, dopo la presentazione della Manovra 2026, Giorgia Meloni si è alzata, sottraendosi alle domande dei giornalisti e lasciando il compito di affrontare la stampa al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Criticata sul punto, in Parlamento ha spiegato di essere andata via “per partecipare al funerale di tre carabinieri” morti nell’esplosione a Castel D’Azzano. Un Giovedì 23 ottobre, durante la puntata di Piazzapulita, il conduttore Corrado Formigli ha attaccato la premier, sottolineando che quel giorno aveva trovato comunque il tempo per un’intervista, quella concessa al Sole 24 Ore.

La fuga di Meloni dalla conferenza stampa

Giorgia Meloni è stata criticata dalle opposizioni e dalla stampa per non essere rimasta a rispondere alle domande dei giornalisti dopo la conferenza sulla Manovra 2026.

Corrado Formigli ha dichiarato che “è più che giusto presenziare ai funerali”, riferendosi alla cerimonia per i tre carabinieri morti a Castel D’Azzano, “ma perché non spostare la conferenza stampa al giorno dopo?“.

E ancora: “Cara presidente, gli italiani vogliono sentire lei rispondere alle domande sulle questioni più scottanti, non vedere mandati allo sbaraglio gli sventurati ministri di turno. Vogliono sentire lei anche perché quando vuole il tempo per fare le interviste lo trova, e infatti lo ha trovato anche nel giorno del funerale dei carabinieri“, ha aggiunto riferendosi all’intervista concessa a Maria Latella, pubblicata dal Sole 24 Ore.

Le accuse per le querele temerarie dopo l’attentato a Ranucci

L’editoriale di Formigli ha proseguito affrontando il tema dell’attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report.

Dopo la bomba esplosa sotto la sua macchina, una delegazione FdI ha partecipato alla manifestazione in sostegno del giornalista Rai.

Anche Giorgia Meloni, attraverso una nota di Palazzo Chigi, ha manifestato la sua vicinanza, condannando “il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie che continueremo a difendere”.

Proprio da queste parole, Formigli è partito per un lungo attacco alla leader di FdI:

"Come si può conciliare la libertà di stampa che lei invoca con le querele a raffica che vengono fatte sistematicamente dal suo partito, dal suo Governo, a tutti i giornalisti, a tutte le trasmissioni che esprimono delle critiche verso il Governo stesso? Come si concilia la libertà di stampa con il rifiuto di rimettere, di rinunciare anche alle querele più temerarie che ci siano? E lo sono quasi tutte, intimidatorie e temerarie, che vanno a finire in archiviazioni o in assoluzioni. Come si concilia la libertà di stampa con l'occupazione sistematica pervicace e pervasiva della Rai con l'idea che perfino il direttore del principale telegiornale pubblico potrebbe potenzialmente diventare, come lei gli aveva proposto, suo portavoce a Palazzo Chigi? Come si concilia questo elogio dell'informazione e della democrazia attraverso l'informazione con il varo di norme che rendono impubblicabili ordinanze di custodia cautelare, intercettazioni, che sono vitali per formare e informare l'opinione pubblica? Stiamo parlando di quelle di interesse pubblico. Come si concilia la libertà di stampa con i giornalisti spiati con il software Paragon, con le 100 ore di girato della famosa inchiesta Lobby Nera, con le veline del sottosegretario Fazzolari inviate ogni mattina ai giornalisti amici affinché vengano pubblicate, con gli attacchi ai conduttori sgraditi fatti addirittura attraverso l'account ufficiale del primo partito italiano, Fratelli d'Italia, partito al Governo? Come si concilia la libertà di stampa con il suo sistematico sottrarsi alle domande? Ecco, stasera abbracciando Sigfrido Ranucci e la sua squadra di Report mi domando a che cosa servono tutte queste dichiarazioni di solidarietà se da domani poi nulla cambierà nei confronti di chi, per quanto sgradevole, per quanto sgradito, svolge un'attività necessaria per il buon funzionamento della democrazia, ossia il giornalista".

L’attacco di Ranucci alla manifestazione dopo l’attentato

Anche Sigfrido Ranucci era intervenuto sul tema dei politici che non rispondono ai giornalisti, in occasione della manifestazione dopo l’attentato ai suoi danni.

Questo l’appello del conduttore di Report ai presenti: “Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa, è un senso di disprezzo nei confronti del pubblico. Diffidate di quei politici che scappano, che non si assumono le loro responsabilità. Da oggi dovete pretendere che questi attestati di solidarietà, da qualsiasi parte politica vengano, siano poi riempiti di contenuti”.