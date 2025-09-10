Corrado Formigli contro Giorgia Meloni, la stoccata a Tg1 e Rete 4: "Le piace solo la stampa compiacente"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Corrado Formigli si prepara a tornare con la sua trasmissione, Piazzapulita, e non le manda a dire a Giorgia Meloni. Il giornalista ha attaccato la premier e il suo governo per il rapporto con il mondo dell’informazione: “Sono 243 giorni che non fa una conferenza stampa aperta a tutti e lo trovo pessimo. Non accetta le critiche e le piace solo la stampa compiacente“, ha detto.

La “stampa compiacente” e la stoccata a Tg1 e Rete 4

Mercoledì 11 settembre torna in onda Piazzapulita per la sua puntata numero 500. Una puntata che Corrado Formigli vuole dedicare a Gaza e ai reporter palestinesi uccisi da Israele: “Sono degli eroi”, ha detto.

Intervistato da Repubblica, Corrado Formigli ha parlato soprattutto dello stato dell’informazione in Italia e del complicato, per usare un eufemismo, rapporto che la premier Giorgia Meloni ha con la stampa.

ANSA

Il giornalista Corrado Formigli

Secondo Formigli, “l’informazione è a rischio, gli spazi si sono ristretti e purtroppo gli italiani non sembrano molto preoccupati”. E nel mirino del giornalista, senza giri di parole, c’è la Meloni: “Le piace solo la stampa compiacente, il ruolo ancillare del Tg1 e di Rete 4, non accetta le critiche”.

E a proposito del ruolo della tv pubblica ha aggiunto: “Oggi accettiamo come se niente fosse che il direttore del Tg1 possa andare a fare il portavoce di palazzo Chigi, squadernando in modo esplicito che il principale tg pubblico è il megafono del governo”.

Meloni e il rapporti con la stampa

Giorgia Meloni non fa una conferenza stampa da 243 giorni, ha sottolineato il conduttore di Piazzapulita. Del resto la stessa premier non aveva fatto mistero, parlando con Donald Trump alla Casa Bianca, di non amare i giornalisti italiani.

La mancanza di contraddittorio, ad esempio, consente alla premier “di dire su Instagram che il potere d’acquisto degli italiani è aumentato, un’evidente bugia, ma non può essere contraddetta”.

La presidente del Consiglio, definita “una donna intelligente, con una grande energia”, è soprattutto una leader che “rifiuta la critica giornalistica”. Formigli dice di aver più volte invitato la Meloni nella sua trasmissione: “Quando era all’opposizione veniva. Brava, con la risposta pronta. Ora non viene più per non darci soddisfazione, per non legittimarci”.

Secondo Formigli la leader di Fratelli d’Italia accetta solo la critica politica: “Ti dice: se vuoi criticarmi ti devi candidare. Ma io faccio il giornalista, non mi faccio ridurre a fazione politica. Una premier non può parlare solo con chi le fa i complimenti“.

Fratelli d’Italia, la sorella Arianna e le querele

A non andare in trasmissione non è solo la Meloni: “Il divieto vale per tutti, fino all’ultimo consigliere di Fratelli d’Italia. Non sono partiti. Sono caserme“, ha detto Formigli.

Poi ha citato un episodio particolare, che riguarda la sorella della premier: “Arianna Meloni ha fatto una causa civile a La 7, per denunciare una presunta campagna diffamatoria di Piazzapulita. Non so bene a cosa si riferisca. L’ho invitata in trasmissione. Un’intera puntata su di lei. Ha declinato”.

Nemmeno Renzi e Berlusconi…

Formigli ha parlato anche del rapporto con la stampa che hanno avuto due ex premier, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Rapporti burrascosi, non sempre facile ma comunque, ha detto, nulla a che vedere con Giorgia Meloni.

Il leader di Italia Viva “aveva un modo di fare con l’informazione che a me non è mai piaciuto, però rispetto a Giorgia Meloni era più consapevole del fatto che un capo del governo deve sottoporsi alle domande dei giornalisti“.

Quanto allo storico presidente di Forza Italia, Corrado Formigli ha spiegato: “Berlusconi in confronto a questi aveva rispetto dell’informazione. Poi andò da Santoro, e fece il 33% di share. Sapeva cos’era un giornalista, aveva un timore reverenziale, poi magari cercava di fregarti, di comprarti, ma era un editore, stipendiava dei giornalisti”.