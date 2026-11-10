Corrado Formigli e l'aneddoto su Giorgia Meloni dopo l'intervista, "prese a calci la macchinetta del caffè"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Corrado Formigli ha svelato un aneddoto su Giorgia Meloni, relativo al backstage di un’intervista che risale al lontano 2003. In quell’occasione, l’attuale premier, “molto insoddisfatta” di quanto accaduto in puntata, “prese a calci” una macchinetta del caffè. “Litigammo fin da subito” ha raccontato il giornalista.

L’aneddoto su Giorgia Meloni raccontato da Corrado Formigli

Corrado Formigli ha rivelato il retroscena su Giorgia Meloni in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Stando al racconto del giornalista, che nel 2003 conduceva il programma “Controcorrente”, Giorgia Meloni “terminò la puntata molto insoddisfatta e prese a calci il distributore dove ci eravamo appoggiati per fare due chiacchiere”.

Formigli ha definito così la Giorgia Meloni del 2003: “Autoritaria, polemica, permalosa, esigente con se stessa fino alla paranoia. La giovane dirigente della destra non era facile da intervistare e litigammo fin da subito, anche se venne altre volte”. Il motivo per cui Meloni tornava a “Controcorrente”, secondo Formigli, era legato al fatto che lei “aveva questa idea: si doveva andare dal nemico per farsi apprezzare dai seguaci. Era una Meloni molto verace. Un approccio con l’informazione che poi ha del tutto perso”.

Il giornalista ritiene che oggi Meloni vada “soltanto da chi non le fa domande, dai suoi amici, da chi le alza la palla. Lo trovo scandaloso”. Formigli ha definito poi “inconcepibile” che una leader “non abbia fatto mai una sola intervista in un contesto neutrale o comunque non amico”.

Secondo Corrado Formigli, però, Giorgia Meloni non ha soltanto difetti: “Ha prontezza di spirito, energia e ironia. Il problema è che per lei il giornalismo o è militante, nel senso di partito, o non è”.

Il retroscena sugli inviti di Formigli a Meloni a “Piazzapulita”

Nel corso dell’intervista, Corrado Formigli ha rivelato che Giorgia Meloni è stata invitata a più riprese a “Piazzapulita”, senza successo: “Le ho mandato un messaggio il 7 settembre, in vista della prima puntata. Non mi ha mai risposto“.

Il giornalista ha raccontato ancora: “All’inviata Benvenuto che la invitava di persona ha detto: ‘Adoro!’. Un’altra volta ha risposto: ‘No’. Perché? ‘Perché no'”.

Corrado Formigli deriso ad Atreju: la replica del giornalista

Corrado Formigli ha ricordato di essere stato “deriso” ad Atreju, la tradizionale kermesse politica e culturale organizzata ogni anno da Fratelli d’Italia e dalla sua sezione giovanile Gioventù Nazionale.

Il racconto del giornalista: “C’era un cartellone con la mia faccia additato al pubblico ludibrio“.