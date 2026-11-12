Corrado Formigli incalza Roberto Vannacci, "il fascismo è il male assoluto?": la risposta dell'ex generale

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L’intervista non è neanche cominciata, che Corrado Formigli e Roberto Vannacci si beccano già ai saluti, nella puntata del 12 novembre di Piazzapulita su La7. Il conduttore lo ringrazia per aver accettato l’invito, poi gli rinfaccia di avergli dato del disonesto. Vannacci dice che parlava della trasmissione. “Io non sono permaloso”, replica Formigli, che passa alla pensione a 56 anni e gli chiede se preferisse l’Europarlamento alla trincea.

Il generale ribatte che è andato in pensione dopo l’elezione e che altrimenti sarebbe rimasto in servizio. Quando si arriva alla Costituzione, i due hanno già discusso delle tessere del partito e di chi abbia comprato il libro di Vannacci. Ecco i punti principali di questa intervista di fuoco.

Formigli e Vannacci si scontrano sulla Costituzione

Formigli chiede a Vannacci se la Carta sia antifascista. “No, è antimonarchica, non è antifascista”, risponde il generale. Il conduttore gli ricorda che la XII disposizione transitoria e finale vieta di riorganizzare il disciolto partito fascista e ci legge un’impronta antifascista. Vannacci insiste sulla parola “disciolto” e richiama l’articolo 139, che esclude la forma repubblicana dalla revisione costituzionale.

Sulla Resistenza è Vannacci a chiedere a Formigli quali valori intenda. Il giornalista cita libertà e democrazia. Il generale dice di riconoscersi in entrambe e rivendica di averle difese a costo della vita. “E lei vicino a me non ce l’ho mai vista”, aggiunge. Quando Formigli gli chiede se definirebbe il fascismo un “male assoluto”, Vannacci risponde di no.

Le tessere di Futuro Nazionale e il caso Jonghi Lavarini

Sul tesseramento di Futuro Nazionale, Formigli cita la tessera di una donna con il codice fiscale sbagliato. Vannacci parla di 163mila iscritti e assicura che il partito sta incrociando nomi e codici fiscali. Promette di cancellare le tessere che risulteranno false.

In un servizio di Danilo Lupo, Roberto Jonghi Lavarini, detto il Barone nero, dice di essere iscritto al partito ed esprime un giudizio positivo sul fascismo e sul nazismo. Formigli chiede a Vannacci se lo caccerebbe. L’eurodeputato conferma l’iscrizione e ribadisce che può tesserarsi chi condivide il programma. “Appello ai nazisti?”, rilancia Formigli. “Appello a tutti”, risponde Vannacci.

Le condizioni per Meloni e le parole di Ziello

Vannacci definisce quella di Giorgia Meloni un’”ipodestra” e la accusa di fare politiche di sinistra. Formigli gli chiede perché voglia allearsi con lei e gli ricorda che la premier ha già chiuso a un’alleanza con Futuro Nazionale. Per un accordo Vannacci chiede lo stop al sostegno incondizionato all’Ucraina e ai decreti flussi, oltre al ritiro dell’appoggio all’attuale Commissione europea.

Formigli fa ascoltare le parole di Edoardo Ziello sulla “manganellata educativa” e chiede che cosa ci sia di educativo nel colpire un manifestante a terra. Vannacci sostiene che Ziello parlava di chi aveva violato le regole durante i disordini del 17 ottobre. Poi Formigli manda le immagini del caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Gli chiede dove sia la legittima difesa nell’inseguire chi scappa. “Attualmente niente”, risponde Vannacci, riferendosi alla legge in vigore.

Il botta e risposta sulle vendite del libro

Nell’inchiesta di Danilo Lupo, l’ex ambasciatore a Mosca Giorgio Starace dice di non escludere che i servizi russi abbiano contribuito al boom del libro Il mondo al contrario. Formigli chiede a Vannacci di mostrare i dati di vendita.

Dice che soltanto lui e Amazon possono chiarire se qualcuno abbia comprato copie in blocco. Vannacci vuole prima una prova, la “pistola fumante”. “Lei confonde i giornalisti con gli investigatori“, ribatte Formigli. I numeri in studio non arrivano. “Chi sta guardando si sarà fatto un’idea”, dice il conduttore. “Ognuno si farà un’idea”, gli fa eco Vannacci.

La cittadinanza, le adozioni e la domanda su Renzi

Quando Formigli gli chiede dove rimanderebbe chi ha già la cittadinanza italiana, Vannacci propone di estendere la revoca ai reati violenti per chi l’ha acquisita e ha mantenuto quella d’origine. Sulle adozioni dice che ammetterebbe single e coppie dello stesso sesso solo in mancanza di alternative.

Poco prima dell’arrivo di Matteo Renzi, Formigli chiede a Vannacci se sia stato l’ex premier a convincerlo a lasciare la Lega. L’eurodeputato dice di averlo incontrato da Fedez e di aver parlato d’altro. “Non ho bisogno di Renzi”, risponde.