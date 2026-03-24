Corrado Fortuna, l'attore tra tv e cinema: “Siamo una generazione bloccata dall’ansia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Corrado Fortuna, al cinema dal 26 marzo con il film Il dio dell’amore (diretto da Francesco Lagi e distribuito da Vision Distribution) e in tv nella seconda stagione della serie di Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania, è uno di quegli attori (e scrittori) che non si raccontano per definire un’immagine, ma per mettere a fuoco un conflitto. E nel suo caso il conflitto non è marginale, non è un dettaglio laterale del mestiere: è il centro. A parlare in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, più che un attore, è una persona che vive il proprio lavoro come un territorio instabile. Non perché manchino i risultati, ma perché manca e forse mancherà sempre una sensazione definitiva di equilibrio. Corrado Fortuna descrive il suo rapporto con la recitazione come qualcosa che non si lascia mai addomesticare: non diventa mai routine, non diventa mai certezza. Anche quando arriva, anche quando funziona, resta attraversato da una fragilità di fondo che non si placa. È qui che il discorso si fa più interessante. Perché ciò che emerge non è il racconto di una carriera pienissima, ma quello di una percezione: la sensazione costante di non essere mai completamente al sicuro dentro ciò che si è costruito. Una forma di instabilità che non coincide con il fallimento, ma che convive con il successo. Che non scompare quando le cose vanno bene, ma continua a lavorare sotto traccia, silenziosa e persistente. Corrado Fortuna la nomina senza filtri: ansia, senso di fallimento, paura che il lavoro si interrompa. Ma quello che colpisce non è tanto la presenza di queste parole, quanto il modo in cui vengono accettate. Non c’è compiacimento, non c’è vittimismo. C’è piuttosto la consapevolezza che questo sia il prezzo emotivo di un mestiere scelto, e quindi da sostenere fino in fondo. Il punto, allora, non diventa eliminare questa instabilità, ma imparare a starci dentro. Ed è qui che entrano altri elementi del suo racconto: la terapia, vissuta come un esercizio continuo; la scrittura, come necessità di “chiudere qualcosa” a fine giornata; la famiglia, come forza concreta che riporta alla realtà quando il lavoro rischia di occupare tutto lo spazio mentale. C’è anche un’altra linea sotterranea, forse ancora più significativa: il rapporto con il riconoscimento. Non quello pubblico, non quello mediatico, ma quello interno. Corrado Fortuna lo dice chiaramente: essere riconosciuto non è la priorità. La vera questione è riuscire a riconoscersi. E per farlo servono ruoli, storie, occasioni. Non per dimostrare qualcosa agli altri, ma per potersi dire con una certa onestà di valere qualcosa. In questo senso, la sua è una riflessione che supera il mestiere dell’attore. Parla di una condizione più ampia, generazionale e umana: quella di chi vive senza appoggi stabili, senza un’eredità sicura, senza una direzione già tracciata. Una condizione in cui ogni conquista resta fragile, reversibile, esposta. E allora il lavoro, che dovrebbe essere un punto fermo, diventa una relazione emotiva complessa: necessaria, ma mai rassicurante. Un amore, come lo definisce lui, che provoca. Che mette in discussione. Che a volte si trasforma in rifiuto, in fatica, in distanza. Ma che, nonostante tutto, resta. Perché è lì, dentro quella tensione continua tra desiderio e dubbio, che Corrado Fortuna sembra riconoscere qualcosa di autentico. Non una risposta, ma una forma di verità.

Chi è Pietro, il personaggio che interpreta nel film Il dio dell’amore, secondo Corrado Fortuna?

“Pietro è un uomo tra i quaranta e i cinquant’anni, più o meno la mia età. Ha cercato di costruire qualcosa nella vita, ma a un certo punto si ritrova con la sensazione che tutto sia crollato, come un castello di carte. Si separa dalla moglie, con la quale suona anche in orchestra, e con cui mantiene un rapporto non del tutto risolto. Nel film questo aspetto viene raccontato con leggerezza, con un sorriso amaro, senza scivolare nella retorica del dramma. Ha un figlio di otto anni ed è chiaramente alla ricerca di un senso, anche se probabilmente non saprebbe definirlo con precisione. Quando incontra Linda, la maestra del figlio, e nasce una relazione, non si lascia andare subito: ha bisogno di tempo, di attraversare un percorso. L’intero film racconta proprio questo viaggio, che lo porta a riflettere su aspetti che prima non aveva considerato e a entrare in contatto con emozioni nuove. Uno degli elementi più riusciti è il modo in cui le storie dei personaggi si intrecciano: ognuna riguarda anche le altre, come se esistesse una rete invisibile che tiene insieme tutte le vite. Senza questa connessione, nessuna di quelle storie avrebbe consistenza. È una metafora molto forte. All’uscita dalla prima proiezione, con Vinicio Marchioni riflettevamo proprio su questo aspetto: il film lascia addosso una sensazione di maggiore fiducia negli altri, nella comunità che ci circonda”.

Pietro arriva nello stesso momento in cui il pubblico la vede anche come Manfredi nella seconda stagione della serie di Canale 5 Vanina. Se potessero parlarsi, che cosa si direbbero?

“Credo che avrebbero molto da dirsi e che si starebbero simpatici. Probabilmente si scambierebbero anche consigli sul lavoro. Manfredi, da questo punto di vista, è molto più solido: non si lascia travolgere dai sentimenti. Nelle relazioni amorose, però, i suoi risultati sono spesso disastrosi. Di fronte a un rifiuto tende a farsi da parte, convinto che prima o poi l’altro tornerà. In questo è molto diverso da me”.

Quindi, lei si lascia travolgere dai sentimenti?

“Sì, completamente. È stato necessario un lavoro lungo, anche attraverso la terapia, per imparare almeno in parte a gestirli. Reagisco d’istinto e solo dopo interviene la razionalità. E quando arriva, lo fa in modo eccessivo: analizzo tutto, torno indietro, mi pongo infinite domande. Manfredi ha un approccio opposto: lascia che il tempo faccia il suo corso. In amore, probabilmente, è la strategia più efficace. Se ci si lascia travolgere, manca la pazienza di attendere che nell’altro nasca la mancanza, e si rischia di commettere errori, come tornare troppo presto. Pietro, invece, è diverso da entrambi. È molto razionale, persino cerebrale, ma non perché riesca davvero a controllare le emozioni: semplicemente, in questa fase della sua vita è poco reattivo. Avrebbe bisogno di lasciarsi andare, ma non ci riesce”.

Pietro rappresenta, in fondo, la crisi dei cinquantenni di oggi, né eredi né pronti a passare il testimone?

“Sì, senza dubbio. Siamo una generazione che, senza generalizzare, sta peggio dei propri genitori, soprattutto all’interno di quello che un tempo era il ceto medio. Questa condizione limita molte possibilità: costruire un futuro, avere figli, vivere i sentimenti con libertà. Esiste un’ansia di fondo molto forte, e l’ansia impedisce sia di lasciarsi andare sia di esplorare davvero ciò che si prova”.

Ufficio stampa: Patrizia Biancamano

La nostra è anche una generazione che si confronta con la distanza tra ciò che sognava di essere e ciò che è diventata.

“Sì. Se pensiamo ai personaggi, Manfredi ha un lavoro stabile: è pediatra in un ospedale pubblico, quasi una situazione ideale, una fiaba. Pietro invece è un orchestrale, vive di contratti temporanei, dà lezioni private. Non ha stabilità né economica né affettiva. È un ritratto molto più vicino alla realtà: una vita fatta di tentativi, senza certezze. Questa condizione genera un’ansia continua: insonnia, preoccupazione per il futuro. È qualcosa che forse hanno vissuto anche i nostri nonni, ma che oggi si ripresenta con grande intensità e finisce per logorare”.

C’è una scena in cui Pietro mostra insofferenza mentre suona. Di che natura è?

“Il direttore d’orchestra interrompe l’esecuzione e gli chiede di suonare da solo, chiamandolo ‘professore’, una situazione considerata umiliante. Pietro esegue il brano, ma il direttore lo definisce ‘svogliato’ e ‘fuori tempo’. In realtà non si tratta solo di un giudizio musicale: è una descrizione del suo stato interiore. In quel momento è depresso, distratto, assente. È fuori tempo, ma rispetto alla vita. Il film è scritto con una precisione rara. Ogni battuta ha un significato profondo: è poetica, letteraria, ma allo stesso tempo funzionale alla narrazione. Ho scritto insieme a Francesco Lagi, un amico di lunga data, e so che ha un’attenzione straordinaria per il pensiero. Prima di girare una scena ripeteva spesso: ‘Abbia cura della scena’. Perché da quel momento in poi il regista non può più intervenire: la scena è nelle mani dell’attore. Questo comporta una grande responsabilità, ma anche una soddisfazione particolare. È stato un lavoro molto impegnativo. Per una singola inquadratura si potevano fare anche venti ciak: la cura era davvero estrema. E Lagi è instancabile”.

Si percepisce anche il suo background teatrale. E questo approccio sembra riflettersi nella costruzione del set e nello spazio lasciato all’attore.

“Sì, ma soprattutto Lagi è un regista che ama profondamente gli attori, e non è affatto scontato. Durante il lavoro riesce a trasmettere questa attenzione in modo concreto: si prende cura di ogni aspetto, anche dei più pratici. Si accorge se sei stanco, se hai bisogno di fermarti, perfino se hai fame. Allo stesso tempo, a un certo punto, si affida completamente all’attore. Costruisce tutto con grande precisione, poi però lascia davvero la scena nelle tue mani. È un passaggio molto bello, ma anche impegnativo, perché fino allo ‘stop’ resti solo con ciò che hai preparato. Non puoi appoggiarti continuamente a qualcuno: in quel momento sei tu, e basta”.

Questo approccio si riflette anche nella fatica del lavoro?

“È stato un lavoro molto impegnativo. Le giornate erano lunghe e l’attenzione al dettaglio quasi maniacale. Si arrivava anche a venti ciak per una singola inquadratura: nulla veniva lasciato al caso. Questa precisione, però, si percepisce tutta nel risultato finale. È anche un metodo di lavoro che oggi si incontra meno spesso. Il dio dell’amore è un film scritto con un rigore che appartiene a un altro modo di fare cinema. Oggi spesso si tende alla velocità, a una certa superficialità. Qui, invece, ogni battuta ha un significato preciso. Nulla è inserito per riempire: ogni parola ha un peso ed è sostenuta da un pensiero chiaro. E un lavoro così accurato incide moltissimo sull’attore: un testo del genere non consente approssimazioni: richiede di essere pienamente presenti in ogni parola e in ogni intenzione. E, allo stesso tempo, tutto deve risultare naturale. È faticoso, ma è anche una grande opportunità lavorare su un materiale così solido”.

Tornando a Pietro, quanto c’è di suo in questo personaggio? E quanto rappresenta una condizione contemporanea?

“C’è molto, soprattutto nella dimensione della precarietà, come già accennavamo. Pietro vive di progetti, passa da un lavoro all’altro, senza certezze su ciò che verrà. È una condizione che conosco bene e che genera un’ansia costante. Non scompare mai del tutto: si impara a gestirla, ma resta presente. Si manifesta in insonnia, preoccupazione per il futuro, difficoltà a trovare una vera serenità. Per questo è un personaggio profondamente contemporaneo: non è un caso isolato, ma il riflesso di una condizione diffusa. Un’intera generazione vive senza stabilità, sotto una pressione continua, e questo inevitabilmente incide anche sui rapporti e sui sentimenti. Quando si vive in questa incertezza, diventa più difficile lasciarsi andare. Non si riesce a vivere ciò che si prova con libertà: c’è sempre qualcosa che trattiene. Pietro si trova esattamente in questo stato. Rispetto a Manfredi, quindi, è un’altra realtà. Manfredi ha una stabilità che Pietro non possiede: un lavoro fisso, una posizione definita. Pietro, invece, è sempre in bilico. Questo cambia tutto: il modo di vivere, di pensare e di relazionarsi. Anche nei sentimenti la differenza è evidente: Manfredi può permettersi di aspettare, di non lasciarsi travolgere. Pietro, invece, non controlla davvero le emozioni: è piuttosto bloccato. In quella fase della vita non riesce a viverle fino in fondo”.

Ha consapevolezza di questa condizione?

“Sì, ma solo in parte. Non ha ancora una visione completamente lucida di ciò che gli sta accadendo. Si trova in una fase di passaggio: percepisce che qualcosa sta cambiando, ma non riesce ancora a definirlo con chiarezza. Il film racconta proprio questo percorso di presa di coscienza”.

L’amore mi fa pensare anche alla sua professione. Che tipo di rapporto è stato quello tra lei e la recitazione? È nato subito oppure è maturato nel tempo?

“L’innamoramento per la recitazione è arrivato dopo. Quando ho girato My name is Tanino, il mio primo film, a causa di vicissitudini produttive siamo rimasti sul set quasi un anno, circa undici mesi. In quel periodo mi sono innamorato del cinema in generale: del set, della macchina organizzativa, di tutto ciò che ruota intorno a quel mondo. Dicevo spesso che sarei stato disposto a fare qualsiasi ruolo, anche il catering. Ma l’amore per la recitazione è un’altra esperienza, e non coincide con quello entusiasmo iniziale. Non è che prima mi fosse estranea, però a un certo punto è scattato qualcosa di diverso, più profondo. È successo più tardi, quando lavoravo già da una decina d’anni e ho incontrato Susan Main e Kristin Linklater, le uniche due insegnanti di recitazione che ho avuto. Lavoravano con il metodo Linklater, un percorso sulla liberazione della voce naturale. In quel contesto ho capito un aspetto fondamentale: mentre recitavo tendevo a giudicarmi troppo. Non mi lasciavo andare, perché dentro di me pensavo che il mio non fosse un lavoro davvero importante. Non stavo salvando vite, non stavo operando un bambino. Poi ho compreso che prendere sul serio il proprio lavoro significa rispettarlo. Non vuol dire diventare autoreferenziali, ma trovare un equilibrio. Da lì è iniziato un cambiamento. Come accade nei rapporti sentimentali, non saprei indicare un momento preciso: è qualcosa che cresce… Ha inciso anche l’età. Quando sono cambiati i ruoli che mi venivano proposti (in Italia, piuttosto tardi) è cambiato anche il mio modo di stare nel lavoro. Ho interpretato il ‘ragazzino’ fino all’altro ieri quasi; quando sono arrivati ruoli diversi, ho iniziato a godere davvero delle scene, delle battute, persino della preparazione. Non sono uno che studia in modo ossessivo, ma è cambiato l’approccio. Credo che sia stata proprio la maturità a farmi innamorare davvero della recitazione”.

Che tipo di amore è? Consolatorio o provocatorio?

“È decisamente provocatorio. È un amore che, a volte, si trasforma anche in rifiuto, un paio di volte l’anno. È molto vivo quando si lavora e quasi assente quando il lavoro manca. Nei momenti di difficoltà, soprattutto economica, si arriva a pensare di detestarlo. Poi arriva un progetto e tutto cambia. È un ciclo che si ripete da venticinque anni, e l’ansia non scompare mai del tutto. È un mestiere che può generare invidia, frustrazione, incomprensioni. Dinamiche comuni a molti lavori, ma di cui si parla poco apertamente. Proprio oggi ho letto il commento di un collega che attaccava duramente un’attrice giovane per aver raccontato un periodo senza lavoro. La violenza di quelle parole era impressionante, ma nasce esattamente da questo: un rapporto non gestito, che dall’amore scivola nell’astio. Sono sentimenti con cui bisogna fare i conti in modo privato, non esporli pubblicamente. Anche perché, visti dall’esterno, possono generare incomprensione o risentimento in chi conduce una vita diversa”.

Quando accade, spesso è perché si prova rabbia verso se stessi?

“Sì, è proprio così. Ed è giusto anche riconoscere che, in certi casi, si tratta di un disagio reale. È il segno di quanto questo lavoro possa essere complesso sul piano emotivo e psicologico. Richiede un confronto continuo con se stessi. È un percorso che non finisce mai: se non lo si affronta, si rischia di perdere l’equilibrio”.

Anche perché è un lavoro che incide profondamente sull’identità.

“Sì, ma è fondamentale ricordare che non esistiamo solo noi. Se un regista non ti sceglie, non significa che non vali, ma semplicemente che non sei adatto a quel ruolo. Il lavoro non può diventare il centro assoluto dell’esistenza, altrimenti tutto si complica. Le priorità sono altre. Senza un legame autentico con le persone che ci circondano, non si va lontano. Serve empatia, anche verso chi è più giovane e attraversa momenti difficili. Questo tipo di consapevolezza si costruisce nella vita, non nel lavoro”.

Altrimenti si rischia di trasformare questo rapporto in qualcosa di tossico?

“Il legame con questo mestiere può diventare una relazione tossica. Il termine è spesso abusato, ma in questo caso è appropriato. In realtà, però, il problema non è il lavoro in sé: il lavoro non pensa, non prova emozioni. La relazione problematica è con se stessi. E se quel rapporto è disfunzionale, è difficile che il resto della vita sia equilibrato. Per quanto mi riguarda, avere una famiglia è fondamentale: mi mantiene ancorato alla realtà. Quando tendo ad allontanarmi troppo, ci sono le cose concrete (la spesa, le bollette, le visite dal pediatra) che riportano tutto alla giusta dimensione. Poi c’è il lavoro, che ho scelto. E a cinquant’anni non è più qualcosa che si può cambiare con leggerezza dall’oggi al domani”.

Quando ha capito il confine tra ambizione e ossessione?

“Sono entrambe dimensioni che possono avere un valore positivo o negativo. Per quanto riguarda il cinema, l’ossessione è arrivata subito. Senza una spinta ossessiva faccio fatica a muovermi. Quando scrivo, per esempio, entro completamente nel progetto: leggo solo materiali legati a quello, guardo film sullo stesso tema, ne parlo in continuazione. Finisco per sognarlo anche di notte. Se qualcosa non funziona, diventa un problema enorme. Sull’ambizione, invece, direi il contrario: ne avrei voluta di più. Il principio di non prendermi troppo sul serio, che ho sempre considerato un valore, l’ho forse applicato in modo eccessivo. Ho iniziato a rispettare davvero il mio lavoro solo più tardi. All’inizio lo vivevo come un privilegio tale da non sentirmi legittimato a prenderlo sul serio. Anche perché non è stato un percorso costruito passo dopo passo fin dall’infanzia: non ho frequentato accademie, non ho seguito una formazione tradizionale. È arrivato. E questo genera un senso di colpa, una forma di sindrome dell’impostore: ci si chiede continuamente se lo si sia meritato o se sia stato solo un caso”.

E oggi che risposta si dà?

“All’inizio è successo, senza dubbio. Poi tutto ciò che è venuto dopo me lo sono conquistato”.

E i momenti di difficoltà, come li ha affrontati?

“Con la terapia, che è stata fondamentale. Il senso di fallimento è una presenza costante. Anche quando, oggettivamente, le cose vanno bene, quella sensazione non scompare. Può esserci una serie in onda, un film in uscita, impegni importanti, ma resta comunque la preoccupazione per il futuro, soprattutto se non si lavora da mesi. Da lì nasce un’inquietudine che non abbandona mai del tutto. Si impara a conviverci, ma è un lavoro continuo, impegnativo. Vengo da una famiglia di lavoratori tradizionali: mio padre ha rinunciato alla fotografia per fare l’avvocato, mia madre era insegnante. Anche per questo è stato difficile riconoscere il mio come un lavoro vero e proprio. Bisogna convincersene prima di tutto personalmente, costruire autostima, riconoscere il proprio valore. E soprattutto ridimensionare l’idea di successo. Per quanto mi riguarda, è un concetto che non mi interessa: è un participio passato”.

Nel suo lavoro esiste anche una dimensione di solitudine, soprattutto nei periodi in cui non si lavora. Come l’affronta?

“È un aspetto centrale. Noi attori miglioriamo solo praticando il nostro mestiere, ma non possiamo allenarci in autonomia come un musicista. Non basta recitare davanti allo specchio i versi di Shakespeare: il vero lavoro nasce sul set o sul palco. È anche per questo che molti fanno teatro. Nel mio caso, la scrittura è un sostegno fondamentale. Ho bisogno di arrivare a fine giornata con la sensazione di aver fatto qualcosa di significativo. Non sempre accade, ma scrivere mi aiuta molto nei periodi di inattività. Il mio ritmo è piuttosto regolare: lavoro come attore più d’estate e meno d’inverno. L’inverno lo dedico alla scrittura, che richiede un tempo più raccolto. La difficoltà sta nell’interruzione: quando si riprende dopo una pausa, serve tempo per ritrovare il filo. Accanto a questo, lo sport è un altro elemento importante”.

E la solitudine, al di là del lavoro?

“È una dimensione complessa. Si può essere soli anche in mezzo agli altri. In inglese la distinzione è chiara: ‘to be alone’ e ‘to be lonely’ indicano due esperienze diverse. La solitudine può essere una condanna, ma anche una risorsa. Personalmente faccio fatica a stare completamente da solo, ma allo stesso tempo cerco momenti di isolamento nella quotidianità. È lì che emergono le idee. Arrivano anche le paure, le inquietudini, ma insieme a quelle arrivano intuizioni importanti”.

Nel suo percorso ha incontrato figure fondamentali, i cosiddetti ‘maestri’. Che cosa ha scelto di portare con sé da queste esperienze facendolo suo?

“Devo moltissimo a Paolo Virzì. Mi ha insegnato a recitare, a stare sul set e, in parte, anche a stare al mondo. Venivo da una situazione più protetta, mentre lui ha avuto un percorso più duro, e mi ha trasmesso un modo diverso di rapportarmi agli altri. Mi ha insegnato anche aspetti molto concreti: come vestirmi, cosa guardare, mi ha fatto scoprire la commedia all’italiana, mi ha fatto conoscere grandi sceneggiatori. E mi ha introdotto a un concetto che non conoscevo: quello di essere indulgenti con se stessi… autoindulgenza era fino a quel momento una parola che non conoscevo. Un altro incontro fondamentale è stato Riccardo Milani, con cui ho lavorato a lungo. È molto diverso da Virzì, ma altrettanto formativo. È estremamente rigoroso, ama lavorare e non ama parlare di lavoro. Mi ha insegnato a non lamentarmi, mi ha dato opportunità importanti e mi ha trasmesso il senso della rapidità: quando si devono girare molte scene in poco tempo, non c’è spazio per l’errore. Sono i miei due principali punti di riferimento, anche se nessuno dei due per come sono fatti gradirebbe essere definito ‘maestro’”.

E invece che cosa ha scelto di non assimilare?

“Quando ero più giovane, era molto diffuso un modo di lavorare basato sull’aggressività. Si pensava che urlare sul set fosse necessario per mantenere il controllo e che l’autorità passasse attraverso la durezza. Alcuni registi adottavano deliberatamente questo atteggiamento, convinti che fosse il metodo più efficace per gestire troupe e cast. Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate: esistono regole più chiare, anche a livello contrattuale, e certi comportamenti non sono più accettati. Questo ha migliorato molto la qualità del lavoro sui set. Un tempo c’erano anche dinamiche di nonnismo e atteggiamenti maschilisti molto marcati. Ho visto troupe rivolgersi a una regista con modalità inaccettabili, situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. Anch’io, all’inizio, reagivo in modo sbagliato: alzavo la voce, soprattutto per paura di non riuscire a portare a termine le giornate. Pensavo fosse necessario per mantenere il controllo. Con il tempo ho capito che è vero il contrario: quando si lavora in un clima sereno, quando c’è rispetto e anche leggerezza, il risultato migliora per tutti. E con l’esperienza si impara anche a gestire le difficoltà senza andare nel panico”.

Il valore della gentilezza.

“Sì. È una lezione che mi ha trasmesso Matteo Oleotto: nessun valore è più importante della gentilezza. E lavorare con lui è particolarmente bello proprio per questo”.

L’amore è anche tradimento. Si è mai sentito tradito dalla recitazione o, più in generale, dall’arte?

“No, mai. Non è l’arte a tradire. Semmai è il contesto in cui si lavora. In un paese più equilibrato, il nostro mestiere, come quello degli scrittori o dei giornalisti, avrebbe un riconoscimento diverso. Invece spesso veniamo considerati poco più che intrattenitori. Quando esprimiamo un’opinione, ci viene chiesto di limitarci al nostro ruolo. Allo stesso tempo, manca un reale sostegno, soprattutto nei periodi di inattività. Per questo, più che tradito dal lavoro, mi sento deluso dal Paese”.

Lei e la Sicilia: che tipo di amore ha con la sua terra?

“È un rapporto ambivalente, molto simile a quello con il lavoro: a volte diventa anche conflittuale. Da giovane sentivo l’esigenza di andare via, di confrontarmi con il resto del mondo. Poi sono tornato, anche per volontà di mia moglie, e oggi mi riconosco di più qui. Il ritorno, però, ha fatto riemergere aspetti che pensavo superati: insicurezze, fragilità, elementi irrisolti. La Sicilia è cambiata, ma è cambiata anche l’Italia. Alcuni problemi si sono attenuati, altri si sono semplicemente uniformati al resto del Paese. Sciascia definiva la Sicilia come una palma che proietta la sua ombra sul resto dell’Italia, un laboratorio che anticipa ciò che accade altrove, e in parte è ancora così. Per come la vivo oggi io, Palermo è una città in cui si può stare bene: ha ritmi più umani rispetto a Roma o Milano, favorisce le relazioni, una dimensione più condivisa della vita. Allo stesso tempo resta una realtà complessa, con aree molto difficili”.

Perché, secondo lei, oggi ci sono tanti attori palermitani che hanno maggiore visibilità? In che modo i siciliani riescono a distinguersi?

“Più che distinguerci, spesso veniamo identificati in modo limitante. Un attore romano non interpreta necessariamente ‘il romano’, così come uno milanese non è confinato a ruoli legati alla propria origine. Noi, invece, veniamo spesso chiamati a rappresentare il ‘siciliano’. Detto questo, negli ultimi anni l’aumento delle produzioni sull’isola ha offerto più opportunità agli attori locali, permettendo una crescita concreta. E, come dicevo, si migliora lavorando, facendo esperienza diretta davanti alla macchina da presa. In un certo senso restiamo una sorta di periferia produttiva, una ‘colonia’ cinematografica. Questo ha avuto almeno un effetto positivo: ha creato occasioni di lavoro. Non si è però sviluppato un sistema strutturato come in altre regioni, penso alla Puglia, dove le film commission hanno costruito un vero indotto. Noi siamo rimasti più dipendenti da dinamiche esterne. E, storicamente, è anche un tratto culturale: la Sicilia è stata per secoli terra di conquista più che di espansione”.

Cosa sogna oggi l’artista Corrado Fortuna?

“I sogni non si possono dire. Non per scaramanzia, ma perché i sogni, essendo sogni, non devono avere limiti né censure. Se li racconti, diventano qualcosa di diverso”.

Allora gliela giro così: quando girerà il suo primo film da regista?

“Ci ho provato tre volte, e non ci sono riuscito nessuna delle tre. I produttori li ho anche trovati, ma poi i progetti non si sono concretizzati. Il primo era una commedia sulla mafia con un bambino protagonista, ambientata negli anni Ottanta a Palermo. Avevamo anche ottenuto dei finanziamenti, ma poi è arrivato Pif e il progetto si è fermato, facendoci restituire ciò che avevamo preso. Poi ho provato con un altro film, su Rosa Balistreri ma il tutto si è arenato. E adesso ci sto riprovando per la terza volta. Ma oggi fare film è ancora più difficile: il taglio del tax credit avrà conseguenze sull’industria e i primi effetti si sono visti allo scorso Festival di Berlino dove non era presente nessun film italiano. Il mio desiderio, più che altro, è fare più film come Il dio dell’amore. Essere riconosciuto mi interessa relativamente. Mi interessa avere la possibilità di riconoscere io stesso quello che valgo. E per farlo ho bisogno di ruoli, di sceneggiature, di occasioni. Il mio sogno, in fondo, è semplice”.

Semplice come un gesto di tenerezza: qual è l’ultimo che si è regalato?

“È difficile rispondere, perché non siamo abituati a regalarci tenerezza. Siamo abituati a darla agli altri. Io ho un figlio e, quindi, è naturale che la tenerezza vada verso di lui. Ma verso noi stessi no.

Anzi, siamo molto più portati a criticarci, a punirci. Questa è una cosa su cui sto lavorando anche con la psicologa. Per me è molto più facile prendermi cura degli altri che prendermi cura di me stesso”.

Glielo regalo io un gesto di tenerezza: guardando il film ho pensato “quanto è diventato figo Corrado Fortuna”.

“È qualcosa che sento anche io: vedo la mia faccia cambiare. Certo, vedo i segni dell’età, ma li vedo in modo positivo. Vedo più espressioni, più possibilità. In quel film ero anche in una fase particolare: stavo lavorando su due set contemporaneamente, lavoravo tutti i giorni, ero molto coinvolto. E poi mi sentivo molto voluto bene, sia dal regista che dalla produzione. Mi sono sentito importante per loro e ho scoperto anche professionisti straordinari, a cominciare da Benedetta Cimatti, che prima non conoscevo”.

In suo figlio intravede già qualcosa che la riporta a lei?

“Compie sette anni a luglio. Ha iniziato la scuola e ha tante caratteristiche che mi ricordano me, ma è più saldo. Ha seguito il metodo Montessori fin da piccolo e questo lo ha aiutato molto nella gestione emotiva, cosa che io ancora faccio fatica a fare. È molto sensibile, curioso, intelligente. Forse molto più di me”.