Corrado Sassu, l’agente immobiliare di Casa a prima vista: “La casa non è il mattone, è la persona”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una distanza sottile, spesso invisibile, tra il personaggio e la persona. Nel caso di Corrado Sassu, quella distanza non è una frattura, ma una linea di continuità che si percepisce solo rallentando lo sguardo. Da un lato c’è il volto riconoscibile di Casa a prima vista: rapido, diretto, istintivo, capace di muoversi con sicurezza dentro dinamiche che richiedono decisione e intuito. Dall’altro c’è una dimensione meno esposta, più silenziosa, che emerge quando la narrazione smette di essere performativa e diventa riflessiva. È in quello spazio che Corrado Sassu si definisce davvero. Non tanto attraverso ciò che fa, ma attraverso il modo in cui guarda le persone. Perché, nel suo racconto, la casa non è mai solo un bene da acquistare o vendere. È un punto di condensazione emotiva: un luogo in cui si intrecciano memoria, identità, perdita, aspettative. Entrare in quel processo significa entrare in una storia che esiste già, e che spesso non è lineare. Significa gestire decisioni che non sono mai soltanto economiche, ma anche intime, a volte fragili. È qui che l’approccio di Corrado Sassu si sposta, quasi impercettibilmente, dal piano tecnico a quello umano. Non nella retorica dell’empatia, ma in una pratica concreta: ascoltare prima di parlare, comprendere prima di proporre. Restare, anche quando la trattativa è conclusa. In un contesto come quello immobiliare dove la velocità, il risultato e la chiusura sono spesso gli unici parametri visibili, questa scelta introduce una tensione interessante. Da una parte l’efficienza richiesta dal ruolo, dall’altra la volontà di non ridurre tutto a un passaggio funzionale. Di non uscire dalla relazione una volta firmato. La televisione, in questo equilibrio, ha amplificato la visibilità ma non ha modificato la struttura. Ha allargato gli orizzonti, reso più accessibili nuovi obiettivi, aumentato il ritmo. Ma non ha cancellato quella componente più lenta, che riemerge quando il corpo si ferma, quando lo stress si fa sentire, quando diventa necessario rimettere ordine. E allora il ritratto che si compone è meno lineare di quanto sembri. Un professionista esposto, abituato alla velocità e alla decisione, che però continua a cercare uno spazio di ascolto verso gli altri, ma anche, più faticosamente, verso se stesso. Questa intervista per Virgilio Notizie a Corrado Sassu si muove proprio lì. Non nel racconto del successo, ma nella sua costruzione. Non nel personaggio, ma nelle dinamiche che lo rendono possibile. In quella zona in cui lavoro, identità e relazione smettono di essere compartimenti separati e iniziano a sovrapporsi.

Oggi tutti la conoscono per il suo lavoro, in televisione e non solo. Se dovesse descrivere Corrado Sassu al di fuori della professione, mettendo da parte ciò che la identifica agli occhi degli altri, che persona emergerebbe?

“Emergerebbe una persona estroversa, sorridente, difficilmente incline alla rabbia. Caratterialmente sono calmo e molto disponibile all’ascolto e all’aiuto: è una predisposizione naturale. Tendo a parlare più dei problemi altrui che dei miei. Sono anche profondamente innamorato della vita. Per esempio, quando vado a Saturnia e vedo gli animali al pascolo, mi capita di commuovermi. Ho un legame forte con la natura e con tutto ciò che riguarda la vita. Mi considero una persona sensibile, ma senza particolarità straordinarie”.

Si definisce sensibile ma equilibrato. Come concilia questa sensibilità con un lavoro che richiede empatia ma anche una certa dose di cinismo?

“Non posso scegliere del tutto i clienti, ma posso scegliere gli immobili da trattare. E non li seleziono in base al valore economico: non importa che sia un monolocale o una villa, né che sia semplice o complesso da vendere. La scelta dipende dalla persona. Per me la casa coincide con chi la vive, non con il mattone. Può essere una villa sul mare, un attico a Piazza Navona o un bilocale a San Basilio: ciò che conta è il rapporto umano. La prima domanda che mi pongo è sempre la stessa: posso essere utile? Prima come persona, poi come professionista. Mi chiedo come aiuterei quella persona se fosse un familiare. Quando si entra in questo livello di empatia, il rapporto spesso si trasforma e, in molti casi, diventa amicizia. Le faccio un esempio concreto. C’è una coppia a cui sono molto legato, insieme ad Alessia, la mia campagna: erano clienti, oggi fanno parte della nostra vita. Lei ha 64 anni, lui 73. Ci vediamo regolarmente, andiamo a cena da loro a Santa Marinella ogni due o tre settimane. Abbiamo persino creato un gruppo WhatsApp chiamato ‘Famiglia allargata’. Tra noi si è sviluppata un’intesa profonda. Per loro quella casa, un attico vista mare, aveva un valore enorme, anche per motivi personali delicati. Sono riuscito ad aiutarli a trovarla e da lì è nato tutto. Ci siamo scelti a vicenda, e oggi c’è un’amicizia autentica. Questo, per me, rappresenta il senso del mio lavoro. Esistono due modi opposti di svolgere questa professione. C’è chi lavora solo per guadagnare e mette i propri interessi davanti a quelli del cliente. In quel caso la professione perde valore e resta solo l’aspetto commerciale: si conclude la vendita, si incassa e tutto finisce lì. Per me, invece, l’atto finale non rappresenta una chiusura”.

Nel suo caso sembra che l’obiettivo non sia solo vendere solide realtà ma anche sogni costruendo relazioni durature.

“Preferisco dire che costruisco rapporti, più che vendere immobili. Non riesco a concludere una trattativa pensando che non avrò più alcun contatto con quella persona. Naturalmente non con tutti nasce un legame profondo, così come nelle relazioni personali. Però cerco sempre di lasciare un segno positivo: un consiglio utile, un supporto concreto. La casa è un elemento fondamentale nella vita di una persona: viene subito dopo la salute e la famiglia. Proprio per questo il nostro è un ruolo importante. Il problema è che molti colleghi lo sottovalutano e finiscono per danneggiarlo. È una professione accessibile e potenzialmente redditizia, ma spesso viene esercitata senza responsabilità, contribuendo a creare una reputazione negativa, talvolta anche meritata. Nel mio piccolo, anche grazie alla visibilità televisiva, cerco di valorizzarla”.

Qual è, secondo lei, la qualità che distingue un buon agente immobiliare da uno pessimo?

“La sincerità. Omettere informazioni per ottenere un vantaggio è un errore: prima o poi tutto emerge. L’obiettivo non deve essere chiudere una trattativa, ma accompagnare il cliente verso una scelta consapevole. Altrimenti è come un medico che elimina il dolore senza affrontarne la causa. Ricordo un caso significativo. Un cliente voleva vendere casa per trasferirsi in Albania, a causa della pressione fiscale sulla pensione. Tuttavia, quell’abitazione aveva per lui un valore affettivo enorme: lì aveva cresciuto la figlia. Quando ha accettato la proposta, si è commosso. A quel punto gli ho suggerito un’alternativa: vendere, estinguere il mutuo, prendere in affitto una casa più confortevole (con terrazzo, utile anche per il cane) e utilizzare il capitale residuo per acquistare un immobile da mettere a reddito. In questo modo avrebbe ridotto le spese, migliorato la qualità della vita e ottenuto un’entrata che coprisse gran parte dei costi. Mi ha detto che quel consiglio valeva più di qualsiasi compenso. Questo è il punto: siamo consulenti, non semplici intermediari. Se ci si limita alla vendita, si può ottenere un risultato immediato, ma non si costruisce nulla. Quando si lavora bene, invece, i clienti arrivano attraverso il passaparola: tornano o ne portano altri. Alla fine, tutto si ricompone”.

Ufficio stampa: Realize Networks

Le è mai capitato di dare un consiglio rivelatosi sbagliato? In quel caso, come reagisce?

“Sì, è successo, soprattutto in ambito professionale. Ricordo un caso recente. Si trattava di un immobile con incarico in scadenza e ho insistito per accettare una proposta che non mi convinceva pienamente. L’acquirente ha presentato l’offerta e l’acquisto è andato a buon fine, ma successivamente sono emerse diverse criticità legate al notaio. Sono stati richiesti documenti che avrebbero comportato costi molto elevati per il venditore. A un certo punto, la situazione era diventata talmente onerosa da mettere in dubbio la convenienza stessa della vendita. L’acquirente aveva versato una caparra di 10.000 euro; risultando poi inadempiente, avrebbe dovuto restituirne 20.000. La restituzione è avvenuta, ma la differenza l’ho coperta personalmente, rinunciando alla mia provvigione. Ho ritenuto corretto assumermi la responsabilità, perché ero stato io a spingere in quella direzione. Se il venditore non traeva beneficio dall’operazione, non era giusto che lo facessi io. Una singola operazione non cambia il mio percorso, mentre il rapporto con le persone sì. Per questo ho preferito risolvere la situazione e lasciare aperta la possibilità di collaborare ancora in futuro. Se ci si limita all’aspetto materiale, concentrandosi solo sull’immobile, è possibile concludere comunque la trattativa, ma senza costruire alcun rapporto. Nel tempo, questo approccio si riflette inevitabilmente sul lavoro: i clienti diminuiscono. Chi vive un’esperienza positiva, invece, tende a tornare o a consigliare il professionista ad altri. Il passaparola diventa così il vero motore: arrivano nuovi contatti, oppure tornano gli stessi clienti, magari accompagnati da un familiare o da un amico. In fondo, quando si lavora con correttezza e continuità, i risultati seguono in modo naturale. È una convinzione profonda, al punto da aver scelto di tatuarmi il karma”.

Ascoltare è fondamentale, ma può avere anche un lato controproducente: da un lato si rischia di non essere ascoltati, dall’altro di non ascoltare se stessi.

“Oggi ho accanto una persona che mi sostiene ogni giorno: Alessia. È molto presente, mi ascolta, si interessa, mi pone continuamente domande. Grazie a lei mi sento davvero ascoltato. Resta però la difficoltà di ascoltarmi fino in fondo. La mente è sempre proiettata in avanti: nuovi obiettivi, impegni, possibilità. Mi fermo davvero solo quando emergono segnali fisici, spesso legati allo stress. In quei momenti capisco che è necessario rallentare. Allora mi prendo del tempo, analizzo la situazione, ridefinisco le priorità ed elimino ciò che è superfluo o dannoso. È una pausa consapevole, un modo per rimettere ordine e ripartire con maggiore lucidità”.

Lei si definisce spesso “romano verace”. Che significato attribuisce a questa espressione? E in quali contesti emerge maggiormente?

“Essere verace significa essere autentico, spontaneo. È l’attitudine di chi ha sempre la battuta pronta, ma soprattutto di chi include: dove c’è posto per due, ce n’è anche per altri. È un modo di stare al mondo fatto di empatia, apertura e capacità di creare legami. Per me è un valore positivo. Non faccio una distinzione netta tra lavoro e vita privata. Mi adatto facilmente ai contesti: posso confrontarmi con un senatore e, poco dopo, fermarmi a parlare con chi sta lavorando a un trasloco, ascoltando la sua storia personale. Quando c’è un interesse autentico verso le persone, l’empatia nasce in modo naturale. In questo senso, essere verace significa essere ‘del popolo’, conservando quella capacità di muoversi con naturalezza in qualsiasi contesto”.

Che rapporto ha una persona così radicata nella quotidianità con l’ambizione?

“L’ambizione è una componente centrale. Sono molto autocritico e raramente soddisfatto dei risultati raggiunti. Negli ultimi anni ho ottenuto molto, ma resto costantemente orientato al miglioramento. Mi interrogo continuamente su come crescere, su come offrire di più ai collaboratori, su come evolvere. Questo atteggiamento ha però un limite: rende difficile godersi i traguardi. Il pensiero è sempre lo stesso, si poteva fare meglio. Il successo, quindi, rappresenta più una tappa intermedia che un punto di arrivo. È come un pianerottolo in cui ti fermi a ricaricarti prima di continuare la scala. Il punto è che non è chiaro dove finisca il percorso: si continua a salire, senza sapere quanti livelli ci siano ancora”.

La televisione ha inciso su questa visione?

“Molto. Era un obiettivo che sembrava lontano, quasi irraggiungibile. Oggi è realtà, e questo genera una forte gratitudine. Allo stesso tempo amplia le prospettive: rende più concreti nuovi obiettivi e accorcia le distanze. Quando aumentano le possibilità, cresce anche l’ambizione”.

E qual è il prezzo?

“Non parlerei di prezzo ma di responsabilità. Ho fondato un’azienda circa un anno e mezzo fa e oggi conta una trentina di collaboratori. Le decisioni che prendo hanno un impatto su molte persone. Anche nella sfera privata ci sono cambiamenti: la mia compagna, che mi ha conosciuto prima di questo percorso, vive inevitabilmente una presenza più ridotta, così come la mia famiglia. Non lo definirei un sacrificio. A 34 anni, senza figli, ho ancora libertà di scelta”.

Se dovesse raccontare la sua vita (infanzia, giovinezza e presente) attraverso tre case, quali sarebbero?

“La prima immagine è quella dell’infanzia: una casa al piano terra con giardino. Era uno spazio che mi spingeva a guardare verso l’alto: agli attici, al cielo, a ciò che stava oltre. Ci sono tornato da adulto: quel giardino, che allora sembrava enorme, è in realtà molto più piccolo. Ma il punto non era la dimensione, bensì la spinta a superare i confini. La seconda casa è quella del giovane uomo, guidato dall’ambizione. A poco più di ventidue anni sono andato a vivere da solo scegliendo un immobile al di sopra delle mie possibilità: un attico vista mare, con terrazzo e garage. È stata una scelta consapevole. Ho sempre creduto che mettersi in una condizione più grande delle proprie capacità costringa a crescere. Quella casa rappresentava proprio questo: l’idea di raggiungere qualcosa che sembrava fuori portata. Oggi le priorità sono diverse. Preferirei un grande appartamento su un unico livello, senza scale, in una zona centrale di Roma, magari in un palazzo ottocentesco. Immagino una cucina open space con isola, perché nel tempo è nata la passione per la cucina e per la convivialità. La casa è diventata uno spazio da condividere con le persone care, ma anche un rifugio, un luogo in cui ritrovare equilibrio dopo gli impegni”.

In fondo, quei primi sguardi verso l’alto erano già un segnale.

“Sì, e credo molto in questi segnali”.