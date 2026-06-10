Corrado Solari morto a 75 anni, l'attore era tra i "cattivi" del cinema: gli ultimi lavori con Pupi Avati

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Corrado Solari, attore celebre per il ruolo di “cattivo” in diversi film, è morto a 75 anni. È stato attivo nel mondo del cinema e del teatro per oltre cinquant’anni. Si è fatto conoscere anche dal grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a svariate serie tv italiane, come Elisa di Rivombrosa, Don Matteo, R.I.S. – Delitti imperfetti e I Cesaroni.

Morto l’attore Corrado Solari

Nella sua lunga carriera, ha spesso dato corpo e voce a personaggi antagonisti, quali criminali, funzionari cinici e figure inquietanti.

Nato a Rimini il 21 luglio 1950, si è spento a Roma il 9 giugno 2026. Tanti colleghi che hanno lavorato al suo fianco lo hanno descritto come un gentiluomo acculturato, amante dell’arte, della saggistica e della letteratura, oltre a sottolineare la sua rigorosa professionalità.

È stato diretto dai mostri sacri del cinema: ad esempio ha lavorato con Sergio Leone nella pellicola Giù la testa, con Elio Petri in La classe operaia va in paradiso, con Damiano Damiani in L’istruttoria è chiusa: dimentichi e con Marco Bellocchio in Sbatti il mostro in prima pagina.

Il ruolo nell’ultimo film di Pupi Avati

Solari è stato anche uno dei volti più richiesti nella stagione d’oro del filone poliziesco all’italiana, apparendo in titoli di successo come Roma a mano armata e La banda del trucido. Di recente Carlo Verdone lo aveva fortemente voluto nel cast della serie Vita da Carlo, dove ha fatto un cameo nei panni di un torvo cameriere.

Il suo ultimo ruolo cinematografico è stato nel film Nel tepore del ballo, opera diretta da Pupi Avati in cui ha vestito i panni di un pm. Si tratta di un dramma intimista che ruota attorno alla storia di Gianni Riccio, celebre conduttore televisivo travolto da uno scandalo finanziario proprio all’apice della carriera.

Solari: “Il cinema italiano non è in declino, si è ridimensionato”

In un’intervista rilasciata a Periodico Italiano Magazine, Solari aveva commentato approfonditamente la salute del cinema italiano degli ultimi anni.

“L’avvento della televisione commerciale è stato, obiettivamente, un ‘asso pigliatutto’: ha decimato le produzioni dei film, riciclandosi come produzioni in appalto alle reti tv, dove i poteri economici, le scelte artistiche e i ‘budget’ hanno perso molto della loro iniziale autonomia”, aveva osservato.

“C’è stata una proliferazione di reti e produzioni che, spesso, ‘arrancano’ nel confezionare buoni prodotti e conquistarsi, in primis, l’audience e, poi, lo spettatore – aveva aggiunto – Quindi, come dice Renzo Arbore: ‘Oggi comanda lo sponsor’. Non credo, però, che il nostro cinema sia in ‘declino’: si è dimensionato, produce meno, ma fa ancora bellissime cose”.