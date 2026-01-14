Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane automobilista è stato raggiuto da una sanzione amministrativa da 6347 euro. Il soggetto è stato trovato alla guida senza patente e senza assicurazione per le strade di Assisi. L’intervento è avvenuto dopo che il veicolo, lanciato ad alta velocità, ha terminato la corsa contro il muro di un’abitazione privata provocando danni alla struttura. L’uomo è stato identificato e sottoposto ai controlli di rito.

Corsa a folle velocità ad Assisi

L’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dagli agenti della Polizia di Perugia.

Una volante del Commissariato di P.S. di Assisi ha notato una vettura procedere a velocità sostenuta in senso opposto di marcia.

Alla vista dei poliziotti il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo effettuando una manovra di sorpasso, ma ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di recinzione di una casa privata.

Fuga e identificazione del conducente

Quando gli agenti sono intervenuti per prestare soccors, hanno trovato il veicolo vuoto. Poco dopo un uomo si è presentato dichiarando di essere stato lui alla guida. Si tratta di un cittadino italiano, classe 2001, dunque di 25 anni.

L’uomo è stato immediatamente sottoposto ai test per l’accertamento del tasso alcolemico, che hanno dato esito negativo.

Accertamenti e sanzioni

Il giovane è stato accompagnato presso il locale nosocomio per ulteriori accertamenti medici. Una volta dimesso gli agenti hanno proceduto con le verifiche amministrative, accertando che il conducente era sprovvisto di patente di guida e che l’auto non era coperta da assicurazione.

Per queste violazioni al Codice della Strada è stata elevata una sanzione amministrativa complessiva di 6347 euro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato a una persona autorizzata.

Danni e conseguenze

L’incidente ha provocato danni al muro di recinzione dell’abitazione privata contro cui il veicolo è andato a schiantarsi.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di sanzionare il responsabile delle infrazioni.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio messe in atto dalla Polizia di Perugia per garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

IPA