Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due agenti del Reparto Volanti hanno salvato la vita di un uomo in preda alla disperazione sul Grande Raccordo Anulare, rischiando la propria incolumità per proteggerlo e mettere in sicurezza gli automobilisti. Il gesto, avvenuto a Roma, è stato reso possibile grazie al coraggio e alla prontezza degli agenti, come riportato dalla Polizia di Stato.

Il salvataggio sul Grande Raccordo Anulare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio si è trasformato in un momento di grande tensione quando un uomo, alla guida della sua auto lungo il Grande Raccordo Anulare, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, urtando il new jersey che separa le corsie. In preda a una forte confusione e disperazione, l’uomo è sceso dall’auto e ha iniziato a correre al centro della carreggiata, tra i veicoli in transito.

L’intervento degli agenti

La situazione si è fatta subito critica: la presenza dell’uomo sulla carreggiata centrale rappresentava un grave pericolo sia per la sua incolumità sia per quella degli altri automobilisti. Giuseppe e Luca, agenti del Reparto Volanti, hanno compreso immediatamente la gravità della situazione. Senza esitazione, si sono lanciati tra le auto in corsa, riuscendo a raggiungere e bloccare l’uomo proprio nella corsia centrale.

Durante il salvataggio, l’uomo urlava di volerla fare finita, manifestando la volontà di essere investito pur di non sentire più nulla. Nonostante la drammaticità delle sue parole, i due agenti hanno mantenuto la calma e, con determinazione e sensibilità, lo hanno trascinato fino alla corsia di emergenza, proteggendolo fino all’arrivo dei soccorsi medici del 118.

Il ringraziamento della famiglia

La scena è stata seguita dalla moglie dell’uomo, che ha assistito impotente a quei momenti di paura. Profondamente commossa, la donna ha voluto esprimere la sua gratitudine agli agenti che hanno salvato il marito, sottolineando la professionalità, la prontezza e l’umanità dimostrate da Giuseppe e Luca. “La loro professionalità, prontezza e umanità hanno fatto la differenza in un momento di grande difficoltà e pericolo. È confortante sapere che la nostra città può contare su agenti così preparati e dedicati al servizio dei cittadini. Vi prego di voler trasmettere a loro, e a tutto il personale della Questura di Roma, la mia più profonda riconoscenza”, ha dichiarato la donna.

IPA