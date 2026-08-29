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È stato eseguito un fermo per ricettazione e documenti contraffatti a Savona. Un cittadino straniero con cittadinanza italiana è stato fermato mentre percorreva l’autostrada A10 a bordo di un’auto rubata, con l’intenzione di espatriare.

Controllo in autostrada: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena, insieme ai colleghi del Compartimento Polizia Stradale di Bologna, ha intercettato nei giorni scorsi una Toyota RAV4 che viaggiava a forte velocità sull’autostrada A10, diretta verso il confine di Stato. Il controllo è avvenuto all’altezza di Varazze, in provincia di Savona.

Durante il controllo, gli agenti hanno identificato il conducente, un cittadino straniero in possesso della cittadinanza italiana. Il suo comportamento sospetto ha spinto gli operatori a effettuare verifiche più approfondite sul veicolo. Da queste indagini sono emerse alcune anomalie relative alla Toyota RAV4, in particolare riguardo la targa e la carta di circolazione, che sono risultate contraffatte, pur sembrando compatibili con il numero di telaio del veicolo.

La scoperta della provenienza illecita dell’auto

Gli ulteriori accertamenti, svolti con il supporto della Polizia Stradale di Bologna, hanno permesso di accertare che la targa e la carta di circolazione erano state manomesse. Gli agenti hanno scoperto che la parte della carrozzeria su cui era impresso il numero di telaio originale era stata asportata e sostituita con una piastra metallica recante un numero identificativo diverso. Questa sofisticata manomissione era stata realizzata con particolare cura, tanto da non essere facilmente rilevabile a un primo esame. Tuttavia, grazie all’esperienza e alla professionalità degli operatori, è stato possibile individuare l’anomalia e accertare la contraffazione del numero di telaio.

Auto rubata a Reggio Emilia e tentativo di espatrio

Le successive indagini hanno consentito di risalire ai reali dati identificativi dell’autovettura, accertando che la Toyota RAV4 era stata rubata pochi giorni prima nella provincia di Reggio Emilia. Nel corso del controllo, gli agenti hanno inoltre trovato in possesso del conducente un biglietto di imbarco dal porto di Barcellona con destinazione Marocco, associato proprio all’autovettura sottoposta a verifica. Questo elemento ha rafforzato il sospetto che il veicolo fosse destinato all’espatrio.

Il fermo e le conseguenze giudiziarie

Alla luce degli elementi raccolti, le due squadre investigative, dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno della Procura di Savona, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti del conducente. L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA