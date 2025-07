Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati per furto aggravato in concorso a Correggio. La mattina del 24 giugno, il titolare di un’azienda ha denunciato il furto di una bici elettrica del valore di 2500 euro, avvenuto nel parcheggio interno della ditta. I due malfattori si sarebbero introdotti nell’azienda attraverso un gabbiotto d’ingresso lasciato incustodito e aperto, senza forzare alcun accesso.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le indagini sono state avviate subito dopo la denuncia del titolare dell’azienda. Grazie ai sistemi di videosorveglianza posti all’interno e all’esterno del locale, i Carabinieri della stazione di Correggio sono riusciti a raccogliere elementi di presunta responsabilità nei confronti di due giovani, rispettivamente di 18 e 19 anni, senza fissa dimora.

Il ruolo della videosorveglianza

Le telecamere di videosorveglianza si sono rivelate fondamentali per l’identificazione dei due sospettati. I militari, dopo un’attenta e scrupolosa visione dei filmati, hanno riconosciuto i due giovani, già noti alle forze dell’ordine per la commissione di altri reati specifici. Uno dei due era già gravato dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Reggio Emilia il 13 novembre 2024.

La denuncia e le conseguenze legali

Alla luce dei fatti, i Carabinieri di Correggio hanno acquisito elementi circa la presunta responsabilità dei due giovani in relazione al reato contestato. Per questi motivi, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretto dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Dettagli del furto

Il furto è avvenuto tra le 16:20 e le 16:30 di qualche giorno prima della denuncia. I ladri, dopo essersi introdotti nell’azienda dal gabbiotto, si sono recati presso il parcheggio e hanno asportato la bici elettrica. All’interno delle sacche laterali della bici, vi erano anche le chiavi dell’abitazione e il telecomando dei cancelli della stessa. La vittima ha consegnato un supporto USB contenente i filmati del sistema di videosorveglianza ai Carabinieri, che hanno così potuto avviare le indagini.

