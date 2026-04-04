Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Picanello. Un uomo di 41 anni, catanese, è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga nascosto tra scooter e automobile.

Operazione antidroga nel quartiere Picanello

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si inserisce nell’ambito delle attività costanti di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che le forze dell’ordine portano avanti in tutti i quartieri della città. In questa occasione, i poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno individuato un presunto “corriere della droga” proprio nel quartiere Picanello.

Il controllo e la scoperta della droga

Il sospettato, un uomo di 41 anni originario di Catania, è stato fermato dagli agenti mentre si trovava a bordo del suo scooter. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 61 grammi di marijuana, che l’uomo aveva nascosto all’interno del mezzo. Il controllo, però, non si è fermato qui: gli agenti hanno deciso di estendere le verifiche anche all’automobile dell’uomo, parcheggiata sotto la sua abitazione.

Il maxi sequestro nell’auto

All’interno del veicolo, la Polizia ha scoperto un vero e proprio deposito di droga: ben 15 chili di marijuana, suddivisi in numerosi involucri di varie dimensioni e peso, erano stati occultati con cura. Il quantitativo sequestrato rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata locale, che avrebbe potuto ricavare un significativo introito economico dalla vendita della sostanza sul mercato illecito.

L’arresto e le conseguenze

Il 41enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania è stato informato dell’accaduto e ha disposto la traduzione dell’uomo in carcere.

Un colpo al traffico di droga in città

Secondo la Polizia, l’operazione ha permesso di sottrarre alla criminalità organizzata un’ingente quantità di droga, impedendone l’immissione sul mercato e privando così i gruppi criminali di un importante guadagno illecito. Il sequestro di 15 chili di marijuana rappresenta uno dei risultati più significativi delle recenti attività antidroga condotte nel territorio cittadino.

IPA