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Fermati e arrestati un corriere e il suo collaboratore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Potenza e Pignola, grazie alle dichiarazioni di un neo collaboratore di giustizia. I due sono stati trovati in possesso di 10,6g di cocaina e 45,2g di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e telefoni cellulari. L’operazione è stata condotta dalla SISCO e dalla Squadra Mobile della Questura, su mandato della DDA, nel pomeriggio del 29.09.2026.

Operazione coordinata dalla DDA

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nel primo pomeriggio del 29.09.2026 quando il personale della SISCO di Potenza e della Squadra Mobile della Questura ha eseguito un decreto di perquisizione personale e locale. Il provvedimento era stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia sulla base di elementi forniti da un neo collaboratore di giustizia.

Le dichiarazioni del collaboratore hanno permesso di avviare un’attività info-investigativa sulla piazza di spaccio del Comune di Pignola. Gli investigatori hanno così iscritto nel registro degli indagati un cittadino italiano, incensurato, individuato come corriere della droga attivo nella comunità locale. Insieme a lui è stato identificato anche un collaboratore, D.R., ritenuto il custode della sostanza stupefacente.

Perquisizioni e sequestri: i dettagli dell’operazione

Durante le perquisizioni, effettuate sulle persone, sui veicoli in uso e nelle abitazioni di Pignola degli indagati D.F. e D.R., gli agenti hanno proceduto al sequestro di sostanze stupefacenti: 10,6g di cocaina e 45,2g di hashish. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e telefoni cellulari nella disponibilità dei due soggetti.

Gli arresti e le misure cautelari

All’esito delle formalità di rito, D.F. e D.R. sono stati tratti in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in base agli articoli 73 co. 1 e 4 del D.P.R. 309/1990. D.F. è stato condotto presso la casa circondariale “A. Santoro” di Potenza, mentre D.R. è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Pignola, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.

Nel corso delle successive interlocuzioni con il personale operante, D.F. ha cercato di ostacolare l’analisi del contenuto del suo smartphone, oggetto di sequestro da parte della Procura. L’uomo ha posto in essere condotte di oltraggio e resistenza agli operatori di polizia, tentando di allontanarsi dagli uffici della Questura e provocando leggere contusioni e abrasioni agli arti superiori degli agenti. Per questi motivi, è stato arrestato anche per le ipotesi di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

IPA