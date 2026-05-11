Corriere finge di essere accoltellato a Volpiano durante una consegna, voleva tenersi l'incasso di 1680 euro

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un corriere ha finto di essere stato accoltellato a scopo di rapina, ma è stato scoperto e denunciato. I fatti risalgono allo scorso marzo a Volpiano, in provincia di Torino, dove un corriere di una nota ditta di spedizioni aveva raccontato di essere stato derubato dell’incasso della giornata dopo una violenta rapina. Le immagini delle telecamere, però, hanno permesso di scoprire l’inganno e l’uomo è stato a sua volta denunciato dai carabinieri.

Corriere accoltellato a Volpiano: emerge la verità

Protagonista della vicenda un 52enne di Chivasso, corriere di una nota ditta di spedizioni. Lo scorso 13 marzo l’uomo aveva denunciato di essere stato accoltellato e rapinato in via Udine, a Volpiano, e di essere stato derubato dell’incasso della giornata.

Il fatto aveva destato molta apprensione, soprattutto tra i colleghi di lavoro e gli altri corrieri della zona, che temevano per la propria sicurezza durante i turni di lavoro.

Volpiano, il corriere aveva messo in scena una rapina

A meno di due mesi di distanza, però, i carabinieri hanno appurato che il 52enne aveva messo in scena una finta rapina allo scopo di tenere per sé l’incasso della giornata, pari a 1.680 euro.

La rapina era stata inventata di sana pianta dal corriere, che si era autoinflitto una ferita da taglio all’addome – di lieve entità – per rendere più credibile la storia. La verità è venuta a galla grazie alle immagini registrate da alcune telecamere degli impianti di videosorveglianza di alcune abitazioni della zona di via Udine a Volpiano.

Nessun incontro con un uomo incappucciato e armato, né tantomeno una aggressione: il corriere ha inventato la storia per simulare la rapina e tenere i soldi. Per questo motivo i carabinieri hanno denunciato il 52enne di Chivasso alla Procura della Repubblica di Ivrea, che ha coordinato le indagini.

Corriere accoltellato e rapinato: scoperto e denunciato

Lo scorso 13 marzo il corriere aveva raccontato ai carabinieri di Volpiano di essere stato accoltellato e rapinato da un uomo con il volto coperto.

Quest’ultimo, sempre secondo il racconto del 52enne, gli aveva sottratto 1.680 euro in contanti per poi darsi alla fuga. Oltre ai carabinieri, sul posto erano intervenuti anche gli operatori del 118, che avevano prestato le prime cure all’uomo ferito all’addome e poi ricoverato, in codice giallo, all’ospedale di Chivasso, in provincia di Torino.

Una volta giunti sul posto, i militari avevano acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E proprio questi filmati sono risultati decisivi per smascherare il piano del corriere, che aveva simulato la rapina. Oltre alle telecamere private, sono state decisive anche le riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza del Comune.